Anne babalar hemen başvuru yapın! Öğrencilere cep harçlığı verilecek: PTT'den 1611 TL'yi çekmek için bu şarta dikkat!













Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek kampanyaları dikkat çekerken yeni kampanyalarda yoğun ilgi ile karşılanıyor. Sosyal destek projelerinde yenilikler yapılırken öğrencilere 1.611 TL ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Bu ödemelerden yararlanmak isteyenler için şartlar tek tek açıklandı. İşte, Aile Bakanlığı kampanyasına ilişkin detaylar...PTT üzerinden başvuru yapılarak alınacak olan aylık 1.611 TL nakit desteği alabilecek olanlar ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri faydalanabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yeni projeye başvurular PTT üzerinden yapılmaktadır. Başvurusu onaylanan aileler bakanlık tarafından PTT şubelerine yatırılan ödemelerden yararlanabiliyor. Bakanlığı tarafından başlayan kampanyayla beraber çocukların eğitim masraflarını karşılayabilmesi için yeni proje başlatıldı. E devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sayfa üzerinden başvuru yapılabilir. Başvurusu onaylanan kişilere ise aylık 1.611 TL her ay hesaplarına yatırılacak.