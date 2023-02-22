Anne babalar hemen başvurun! Öğrencilere 1100 TL - 3000 TL nakit ödeme yapılacak! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite fark etmiyor, okuyan alacak

Hükümet, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için harekete geçti. Bu kapsamda depremzedelere maddi destek ödemeleri yapılmaktadır. Ayrıca deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler için yeni yardım duyuruları yapılmaya devam ediyor. Bakanlık bugün yaptığı son dakika duyurusunda ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 1100 TL nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Bu yardımdan sadece depremden etkilenen öğrenciler yararlanabilecektir.
1100 TL - 3000 TL ARASI ÖĞRENCİ YARDIMI SADECE BU KİŞİLERE VERİLECEK6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından devlet, depremzedelerin yaralarını sarabilmek için çeşitli yardım çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Bunlardan biri de deprem bölgesinde yaşayan öğrencilere yapılan yardımlar. Aile Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, depremden zarar gören ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 1.100 TL nakdi yardım verileceği duyuruldu. Ancak bu yardımdan sadece depremden zarar gören öğrenciler faydalanabilecek.
1100 TL BURS BAĞLANACAK
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından bölgedeki depremzedelerin yanında olan kurumlar arasında Vakıflar da yer alıyor. Vakıflar tarafından yapılan açıklamada, depremden zarar gören öğrencilere burs verileceği duyuruldu. Bu burs kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 1.100 TL ödeme yapılacak. Bu şekilde deprem bölgesinde eğitim hayatlarına devam eden öğrencilerin maddi sıkıntıları bir nebze olsun giderilmiş olacak.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE NE ZAMAN BURS VERİLECEK?Depremden zarar gören öğrencilerin eğitimine destek amacıyla birçok kurum ve kuruluş burs imkanları sunuyor. Türkiye Eğitim Vakfı tarafından verilecek 2.500 TL burs ödemelerinin tarihleri açıklandı. Ayrıca afet sonrasında bazı kurumlar da öğrencilere 1.100 TL burs verecek. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, deprem bölgesinde bulunan maddi durumu zayıf 3.500 öğrenciye eğitim bursu sağlayacak. Burs miktarının öğrencilerin eğitim kademesine göre değişebileceği belirtildi. Çağatay Eğitim Vakfı da 2.000'e yakın öğrenciye burs verecek ve ayrıca öğrencilerin kademesine göre farklı destekler sağlanacak. BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
Öğrenciler, devletin depremzede öğrencilere yönelik başlattığı burs imkanından yararlanmak için e-devlet veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla başvurularını yapabilirler. Ancak, dernek ve vakıfların öğrencilere sağlayacağı destek ödemeleri için bu kurumların kendi resmi internet siteleri üzerinden başvuru yapmak gerekmektedir. Örneğin, Çağatay Eğitim Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, Türkiye Eğitim Vakfı gibi vakıfların resmi web sitelerini ziyaret ederek öğrenciler, burs başvurularını bizzat yapabilirler.