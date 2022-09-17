YAŞAM
17 Eylül 2022 - 12:26

Anne-oğula çarparak ölümüne yol açtılar, aracı yakıp kayıplara karıştılar

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarparak ölümüne neden olan otomobil, olay yerinden kaçtı.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 12:26
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Anne-oğula çarparak ölümüne yol açtılar, aracı yakıp kayıplara karıştılar

Yaklaşık 5 kilometre uzakta yakılan aracın, kimliği belli olmayan sürücüsü de kayıpları karıştı. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kavakdibi mevkisindeki ışıklı kavşakta gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 52 ABC 112 plakasına sahip BMW marka otomobil yolun karşısına geçmekte olan Fatma Ertosun (62) ve oğlu Haşim Ertosun'a (41) çarptı. Kazada Fatma Ertosun kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Haşim Ertosun da kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan araç ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yakılarak ateşe verildi. Kimliği belirsiz araç sürücünün kazadan sonra delilleri ortadan kaldırmak için aracı yakıp bundan sonra da başka araçla olay yerinden kaçtığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.

Muhammer Ay

 

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Haber Editörü
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