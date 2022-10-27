EĞİTİM
27 Ekim 2022 - 10:54

Anne ve babalar dikkat! 2023'te 5 yaşındaki çocuklar zorunlu eğitime alınıyor!

Cumhurbaşkanlığı yıllık programı kapsamında, erken çocukluk eğitiminde 5 yaşındaki çocuklar zorunlu eğitime dahil edilecek ve afete yatkın 1.500 eğitim yapısı güçlendirilecek.

EĞİTİM
27 Ekim 2022 - 10:54
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Anne ve babalar dikkat! 2023'te 5 yaşındaki çocuklar zorunlu eğitime alınıyor!


Cumhurbaşkanının 2023 yılı yıllık programında eğitim alanında önümüzdeki yıl alınacak önlemler belirlendi. Bu kapsamda 5 yaş eğitimde zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Esnek programlar ve alternatif okul öncesi modeller oluşturulacak. Gerektiğinde ek derslikler yapılacak.

5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınıyor

BİNALAR GÜÇLENDİRMEYLE İNŞA EDİLECEK



 Eğitim tesisleri teknoloji ve çevre ile uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standart ve kaliteli mimariye göre tasarlanacaktır. Mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim ortamının iyileştirilmesine yönelik 6 farklı eğitim yapısı için proje hazırlanacak. Afet riski altındaki 1.500 okul güçlendirilecek. 3 bin 3 öğrenci yurdunda mevcut müstakil alanlar iyileştirilecek, seminer, bilgisayar dersi gibi etkinlikler için yeni alanlar oluşturulacak.

İÇERİKLER GELİŞTİRİLECEK

 Öte yandan, üstün yetenekli öğrencilere farklılaştırılmış bir eğitim ortamı sağlayan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) 117 yeni anaokulu açılacak. Eğitim Bilgi Ağı (EBA) portalının içeriği okul müfredatına uygun hale getirilerek zenginleştirilecektir. EBA'ya 2.000 eğitim içeriği eklenecek.

KAPALI KÖY OKULLARI YENİDEN EĞİTİM VERECEK

Yeni dersliklerin yapımı planlanırken dersliklerin planlandığı alandaki diğer öğretim olanaklarının etkin kullanımı dikkate alınacak ve kullanılmayan öğretim olanaklarının kullanımına öncelik verilecek. Sanat ve bilim eğitim merkezleri çerçevesinde 117 yeni anaokulu açılacak. Coğrafi ve iklim koşulları nedeniyle öğrenci ulaşımının zor olduğu bölgelerde kapatılan köy okulları eğitime açılacak.

Cumhurbaşkanlığı yıllık programı

YABANCI DİLLER İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Yabancı dil öğretimi ile ilgili materyaller zenginleştirilecek ve dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki tüm becerileri ölçecek bir sistem geliştirilecektir. İngilizceyi öğrenmek ve güçlendirmek için web ve mobil uygulama hazırlanacak.

ÖZEL EĞİTİMDE SEFERBERLİK

Özel eğitime ihtiyaç duyanların eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için beşeri ve fiziki imkanlar geliştirilecektir. Uzman meslek okullarında beş standart uygulama evi, 20 beceri uygulama alanı ve 20 meslek atölyesi kurulacak. 200.000 yönetici ve öğretmen, öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni mesleki gelişim yaklaşımları konusunda eğitilecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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