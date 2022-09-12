EĞİTİM
12 Eylül 2022 - 17:30

Anne ve babalar okullar açıldı, size de büyük görev düşüyor! Öğrenci servislerindeki bu tedbirlere uyuluyor mu? İşte öğrenci servislerinin olmazsa olmazı 10 tedbiri...

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte okul servis araçları da araştırılmaya başladı. Dr. Serdar Ay, yeni dönemde velilerin servisler konusunda dikkat etmesi gereken noktaları paylaştı. Serdar Ay, öğrencilerin ve servis sürücülerinin bilmesi gereken 10 hayati kuralı açıkladı. İşte servis kullanan kişilerin dikkat etmesi gereken kurallar…

EĞİTİM
12 Eylül 2022 - 17:30
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Anne ve babalar okullar açıldı, size de büyük görev düşüyor! Öğrenci servislerindeki bu tedbirlere uyuluyor mu? İşte öğrenci servislerinin olmazsa olmazı 10 tedbiri...


12 Eylül 2022 Pazartesi günü itibariyle yeni eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. Yeni dönemde servis kullanacak olan birçok öğrencinin dikkat etmesi gereken pek çok Kural yer almaktadır. Servis kullanan aileler çocuklarını servis şoförlerine emanet ederken yaşanabilecek olası durumlara karşı alınacak olan tedbirler iste önemli bir yere sahiptir. Dr. Serdar Ay, servis kullanan kişilerin dikkat etmesi gereken kuralları açıkladı. İşte servis kullanan kişilerin dikkat etmesi gereken kurallar…

Servis kullananların dikkat etmesi gereken kurallar nelerdir?

Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılında servis kullanırken oluşabilecek herhangi bir kaza durumuna karşı alınacak tedbirlerin neler olduğunu merak etmektedir. Dr. Serdar Ay, servis kullanan kişilerin dikkat etmesi gereken 10 kuralı açıkladı. Dikkat edilmesi gereken kurallar şekildedir:



Tüm okul servis araçları üzerinde Işıklı dur işaretinin bulunması gerekmektedir. Bu işaretin öğrencilerin araçtan inip binmeleri sırasında yakılması ve bu süreç içerisinde yanar bir şekilde durması gerekmektedir. Dur işaretini gören diğer araçların ise durmasının zorunludur.

Araç içerisindeki düzenin sağlanması ve öğrencilerin araca inip binmeleri için yardımcı olacak bir rehberin bulunması gerekmektedir.

Okul Servislerinde dikkat edilmesi gereken kurallar

Okul servis araçlarına fazla öğrencinin bildirilmemesi gerekir. Serviste yolculuk edecek herkes için oturabileceği bir alanın bulunması zorunludur. Okul servislerinde ayakta yolculuk yapılması yasaktır. Bununla birlikte okul servis araçlarını gidiş geliş saatlerini okul tarafından belirlenen taşıma programına uygun olarak bir program belirlemesi gerekmektedir.

Okul taşıtını kullanan kişinin deneyime ve araç kullanmaya uygun becerilere sahip bir kişi olması gerekmektedir. Çocuklarını servise verecek olan velilerin sürücü ile tanışması telefon numaralarını binmesi öğrencilerin araca inip binme süreleri içerisinde sürücü ile işbirliği yapması önemlidir.

Öğrencilerin servis bekleme noktasına 5 dakika önce gitmesi ve araca binmek isteyen öğrencilerin kaldırımın 5 adım gerisinde beklemesi gerekmektedir. Yoldan geçen araçların yan aynaları yayalar için risk oluşturması nedeniyle kaldırımdan biraz geride durulması önemlidir.

Öğrencilerin araca binerken ve inerken ellerine serbest olması emniyet ve rahatlık açısından önemli bir yere sahiptir.

Servis kullanan öğrencilerin oyalanmadan ve düzgün bir şekilde koltuğa oturması çantalarını koltuk altına koyması veya kucağında tutması gerekmektedir.

Okul Servisinde nelere dikkat edilir

Araç içerisinde yiyecek ve içecek tüketimi kesinlikle olmamalıdır. Aracın herhangi bir neden ile ani yavaşlaması veya durması bu tür durumlarda olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir.

Okul servisinde bulunan ve öğrencilerin ulaşabileceği yerdeki camların güvenli ve sabit olması gerekmektedir. Öğrenciler camlardan başlarını ve kollarını çıkarmamalı sürücünün dikkatini bozacak şekilde konuşma ve şakalaşma gibi durumlar içerisinde bulunmamalıdır.

Aracın hedefe ulaşmada durumlarda öğrencilerin koltuktan kalkmaması gerekir. Araç durduktan sonra öğrenciler sırayla ve güvenli bir şekilde araçtan iniş yapmalıdır. Öğrencilerin araçtan iniş yaptıktan sonra aracın önüne ve özellikle arkasına geçmeden dikkatli bir şekilde yola çıkması ya da kaldırımdan yürümesi gerekmektedir. 

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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