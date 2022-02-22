Anneden müthiş plan! 14 yaşındaki kızını taciz eden sapığı iz sürerek yakalattı!

İzmir'in menderes ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Sevilay B. isimli bir kadın, 14 yaşında olan kızını instagramdan bir sürü mesajlar göndererek taciz eden kişiyi yakalamayı kafasına koydu ve müthiş bir plan yaptı. Dedektif gibi iz süren kadın tacizciyi yakalayabilmek için şahısla kızıymış gibi konuştu.
Olay, 16 Şubat günü meydana geldi. Sevilay B. isimli anne 14 yaşındaki kızı Z.B.'nin son dönemlerdeki hareketlerinden şüphelendi ve kızıyla konuşunca kızının Instagramdan yaklaşık 2 ay boyunca bir tacizci tarafından rahatsız edildiğini öğrendi. Z.B.'nin kendisini sürekli engellemesine karşılık şüpheli yeni hesaplar açarak taciz etmeyi sürdürdüğü belirlendi.
Tacizcinin, 14 yaşındaki kızından çıplak fotoğraflar isteğini 'seni her gün görüyorum' diyerek kızının tacizci tarafından sürekli takip edildiğini gören anne paniğe kapıldı. Tacizci şahsın yakınlarda bir yerde olduğunu anlayan Sevilay B. dedektif gibi iz sürerek bir plan yaptı.
MARKETE 50 LİRA BIRAK!
Kimliğini bilmediği tacizciyle konuşurken yakınlarda bulunan bir markete 50 lira para bırakmasını isteyen anne Sevilay B. tuzağına düşürdüğü tacizci parayı bıraktığı sırada market kamerasından yakaladı. Görüntüleri izleyen genç kadın tacizcinin evli, iki çocuk babası komşuları Ali Dana (32) olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.
Sevilay B. marketteki güvenlik kamerası görüntülerini de alarak hemen polise gitti. Tacizcinin yakalanmasını isteyen anne suç duyurusunda bulunurken 14 yaşındaki kızı için de koruma kararı aldı. Olayın duyulduğunu anlayan tacizci kayıplara karışırken tacizcinin polis tarafından her yerde arandığı bilgisi paylaşıldı.
Olay, 16 Şubat günü meydana geldi. Sevilay B. isimli anne 14 yaşındaki kızı Z.B.'nin son dönemlerdeki hareketlerinden şüphelendi ve kızıyla konuşunca kızının Instagramdan yaklaşık 2 ay boyunca bir tacizci tarafından rahatsız edildiğini öğrendi. Z.B.'nin kendisini sürekli engellemesine karşılık şüpheli yeni hesaplar açarak taciz etmeyi sürdürdüğü belirlendi.
Tacizcinin, 14 yaşındaki kızından çıplak fotoğraflar isteğini 'seni her gün görüyorum' diyerek kızının tacizci tarafından sürekli takip edildiğini gören anne paniğe kapıldı. Tacizci şahsın yakınlarda bir yerde olduğunu anlayan Sevilay B. dedektif gibi iz sürerek bir plan yaptı.
MARKETE 50 LİRA BIRAK!
Kimliğini bilmediği tacizciyle konuşurken yakınlarda bulunan bir markete 50 lira para bırakmasını isteyen anne Sevilay B. tuzağına düşürdüğü tacizci parayı bıraktığı sırada market kamerasından yakaladı. Görüntüleri izleyen genç kadın tacizcinin evli, iki çocuk babası komşuları Ali Dana (32) olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.
Sevilay B. marketteki güvenlik kamerası görüntülerini de alarak hemen polise gitti. Tacizcinin yakalanmasını isteyen anne suç duyurusunda bulunurken 14 yaşındaki kızı için de koruma kararı aldı. Olayın duyulduğunu anlayan tacizci kayıplara karışırken tacizcinin polis tarafından her yerde arandığı bilgisi paylaşıldı.