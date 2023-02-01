Anneler almadan geçmesin! Çalışan annelere 1905 TL devlet desteği!







YENİ DESTEK ÖDEMESİ YAPAN DEVLET: ÇALIŞAN ANNELER İÇİN! Devlet, uzun zamandır çalışmayan kadınlar için yaptığı yeni bir düzenlemeyle, çalışan anneler için destek ödemelerini artırdı. Buna göre, çalışan annelerin doğumdan önce en az 3 ay sigortalı olarak çalışmış olmaları ve doğumun başarılı geçmesi gerekmektedir. Süt parası olarak geçen ödemeler, anne ya da babadan birinin Türk vatandaşı olması koşuluyla mavi kartlı olan anneler de dahil olmak üzere alınabilecektir.





ÖDEMELER PTT ARACILIĞI İLE YAPILIYOR

Devlet çalışan anneler için doğumdan önce en az 3 ay sigortalı bir şekilde çalışmış olma şartıyla yeni bir destek ödemesi yapmaya başladı.PTT aracılığıyla yapılacak olan ödemeleri sadece annenin alması istenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise destek uygulamalarının takvimine, çocukların desteklenmesi ve ailelerine yardım edilmesi amacıyla yeni bir destek uygulaması eklemiştir. Bu uygulama çocuk sayısına göre değişmektedir ve 2015 Mayıs ayından sonra doğan her çocuk bu amaçla ödeme alabilecektir. Ödemeler genel olarak Aile Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılmaktadır, ancak destek almayan annelerin öncelikle müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Türkiye'de kadınların her alanda desteklenmesi öncelik ile hedeflenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca alınan bu son karar, çalışan annelerin güvenliğinin sağlanması ve sosyal güvenliklerinin artırılması için büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, çalışan annelerin güçlendirilmesi, çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi ve kadınların üretkenliklerinin desteklenmesi amacıyla devlet tarafından yapılan bu destek ödemelerinin, kadınların özgürleşmesi için önemli bir adım olacağı düşünülmektedir.