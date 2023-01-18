Anneler babaların yükü hafifledi! Çocuklu ailelere 1300 TL birden verilecek! Bu detaya dikkat







ÇOCUK YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?







Dar gelire sahip ailelerdeki çocukların maddi yoksunluktan etkilenerek sosyal hayattan mahkum kalmaması adına yeni bir yardım kampanyası başlatın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelere aylık 1.300 TL'lik yardım parası verecek. Söz konusu yardım ile ailelerin maddi açıdan rahatlatılması ve çocukların gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Çocuklu ailelere yapılacak yardım özellikle çocukların eğitim hayatları için büyük avantaj sağlayacak.Çocuk yardımı almak isteyen ailelerin başvuruları incelemeye alındıktan sonra gelir durumu tespitini geçen aileler yardım almaya hak kazanır. Hak sahibi ailelerin ödemeleri her ay düzenli olarak PTT hesaplarına yatırılmaktadır.Çocuk yardımı almak için başvuru yapmak isteyenler, e-Devlet sisteminde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümündeki "Sosyal Yardımlar" sayfasından başvurularını yapabilirler. Hanedeki çocuk başına ayrı ayrı yapılan bu yardım çocukların bakımını üstlenen anneler için de ek bir destek yerine geçmektedir.