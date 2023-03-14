Anneler erkenden emekli oluyor! 2160 gün prim günü olanlar dikkat: Bu şartla EYT'siz emeklilik kapıda!

Erken emekli olmak isteyen anneler artık EYT şartını beklemeden bunu yapabilir. İyi haber şu ki; kadın çalışanlar artık erken emeklilik için 6 yıla kadar avantaj elde edebiliyor. Çocuklarına bakmak için çalışma hayatına ara veren kadınların emeklilikleri genellikle gecikiyor ve bu da daha az prim günü ile sonuçlanıyor.
Prim Kazançları İçin Doğum Borçlanması
Bu sorunu çözmek için kadınlara doğum borçlanması hakkı sağlayan yasalar çıkarıldı. Anneler artık 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak prim kazanabiliyor. Bir çocuk için 2 yıl prim ile 6 yıl avantaj elde ediliyor. Engelli çocuğu olanlar için de yaş erkene çekiliyor.
Doğum Borçlanması için Şartlar
SSK'lı, kendi nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur'lu ve memur anneler gibi kurum ayrımı olmaksızın tüm kadın çalışanlar doğum borçlanması yapabilir. İsteğe bağlı sigorta ödeyen ve Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapma imkânına sahip. Ancak borçlanma yapılabilmesi için doğumların ilk sigortalılık tarihinden sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Sigortalılık tarihinden önce doğan çocuklar borçlanma yapamazlar.
Borçlanmanın Kapsadığı Süreler
Her çocuk için 720 gün veya 2 yıl prim kazanılır. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan süreler borçlanma yoluyla karşılanabilir ve primler emeklilik hesaplamasında kullanılabilir. Borçlanma yapılabilmesi için annenin bu sürelerde çalışmamış olması, yani prim ödenmemiş olması gerekiyor. Eğer anne doğumdan sonra çalışmaya başlamışsa bu süreler için borçlanma yapamaz.
Doğum Borçlanmasının Avantajları
Kadınlar artık doğumdan sonra çalışmadıkları günlerin primlerini toplu olarak hizmet sürelerine ekleyebiliyor. Üç çocuklu bir anne çalışmadan 6 yıl yani 2160 gün prim ödeyerek emeklilik hesabında kullanabilir.
Eksik Katkı Paylarının Tamamlanması
Emeklilik yaşını doldurmuş ancak eksik primi olan anneler bu süreleri çalışarak tamamlayabilir. Örneğin; bir annenin 2160 gün eksik primi varsa ve 3 doğum yapmışsa 6 yıl çalışıp prim ödeyebilir. Alternatif olarak, doğum borçlanması sayesinde, 6 yıllık primi toplu olarak ödeyebilir ve altı yıl beklemeden emekli olabilir. Doğum borçlanmasının giriş tarihi veya yaş artışını geri çekmediğini belirtmek gerekir.
Zamanlama Önemli
Emeklilik yaşından kısa bir süre önce eksik primleri tamamlamak en iyisidir, çünkü bu tarihe kadar çalışabilir ve primi tamamlayabilirsiniz. Ancak her yıl daha az para ödemek istiyorsanız bugünün koşullarında da ödeme yapabilirsiniz.
Daha Kısa Süreli Borçlanma
2 yıllık bir boşluk olsa bile, daha az prim günü için ihtiyaç olan kadar borçlanılabilir. Bir çocuk için borçlanma üst sınırı 720 gün. Dileyenler 30 gün de borçlanabilir.
Doğum Borçlanması Tutarları
Doğum kredisi için asgari ve azami tutarlar brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Asgari tutar, şu anda aylık 2,7072 TL, brüt asgari ücretin % 32. En düşük günlük prim 69,02 TL olurken, 2 yıllık doğum kredisi için asgari 49697 TL. Üst limit ise bunların 7,5 katı.
Evlat Edinen Ebeveynler de Borçlanabiliyor
Sigortalı olup, 2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadınlar da doğum borçlanması yapabilir. Ayrıca evlat edinilen çocuğu doğuran annenin de doğum borçlanması yapma hakkı bulunur. Evlat edinilen çocuğu doğuran anne, doğumdan evlat edinildiği tarihe kadar geçen son 2 yılı borçlanabilir. Evlat edinen anne ise çocuğun evlat edinildiği tarihten itibaren doğumdan sonraki 2 yıllık sürenin dolmasına kadar geçen süreyi borçlanabilir.
Engelli Çocuğu Olan Kişiler İçin Emeklilik İmkanları
Türkiye'de engelli çocuğu olanlar için erken emeklilik mümkün. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışılan her 4 yıl için 1 yıl prim ekleniyor ve emeklilik yaşı bir yıl düşürülüyor.