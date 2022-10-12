Devlet sosyal yardım yardımlarına yeni eklemeler yapmaya devam ediyor. Bu eklemelerde PTT'ye giden annelere 1400 TL sosyal yardım parası verildiği belirtildi. Dar gelirli ve muhtaç anneler TC kimlik kartı ile başvuruda bulunarak ödemeden faydalanabilirler. Ayrıca başvuru doğrudan PTT üzerinden yapılmaktadır. Bu, sosyal yardım veya dayanışma vakıflarına veya e-devlete başvurmak zorunda olmadığı anlamına gelir. Kimlik kartını alarak PTT'ye giden annelere ödemeler hemen teslim ediliyor. Devlet, hayati kurumu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla tüm muhtaç düşük ücretli herkese sosyal yardım sağlamaya devam ediyor. Devlet sosyal yardım yardımlarından biri de anneler için annelik yardımlarıdır. Bu hizmeti kullanmak için sigortanızın olması gerekmez. Sadece doğurmak yeterlidir. Devlet bu ödemeyi sadece annelere yapıyor, babalar bu ödemeden yararlanamıyor. Çocuk doğuran anne nüfus cüzdanı ile PTT'ye gidip 1400 TL nakit alabilir. Hemde ek başvuru gereksinimi olmadan.
EKONOMİ
12 Ekim 2022 - 20:14
Anneler için iyi haber! Kimlik kartı olan annelere PTT'den 1400 TL nakit yardımı! Başvuru için şart yok, herkes alabiliyor
Devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara başlattığı destek kapsamında anneler için de bir ödenek bulunuyor. Sosyal yardım ödeneği adı altında yapılan bu ödenekten faydalanabilmek için kimlik kartıyla başvuru yaparak PTT'den 1400 TL karşılıksız ödeme alınabiliyor.
EKONOMİ
12 Ekim 2022 - 20:14
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