Anneler için iyi haber! Kimlik kartı olan annelere PTT'den 1400 TL nakit yardımı! Başvuru için şart yok, herkes alabiliyor













PTT’DEN ANNELERE 1400 TL ÖDEME

Devlet sosyal yardım yardımlarına yeni eklemeler yapmaya devam ediyor. Bu eklemelerde PTT'ye giden annelere 1400 TL sosyal yardım parası verildiği belirtildi. Dar gelirli ve muhtaç anneler TC kimlik kartı ile başvuruda bulunarak ödemeden faydalanabilirler. Ayrıca başvuru doğrudan PTT üzerinden yapılmaktadır. Bu, sosyal yardım veya dayanışma vakıflarına veya e-devlete başvurmak zorunda olmadığı anlamına gelir. Kimlik kartını alarak PTT'ye giden annelere ödemeler hemen teslim ediliyor. Devlet, hayati kurumu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla tüm muhtaç düşük ücretli herkese sosyal yardım sağlamaya devam ediyor. Devlet sosyal yardım yardımlarından biri de anneler için annelik yardımlarıdır. Bu hizmeti kullanmak için sigortanızın olması gerekmez. Sadece doğurmak yeterlidir. Devlet bu ödemeyi sadece annelere yapıyor, babalar bu ödemeden yararlanamıyor. Çocuk doğuran anne nüfus cüzdanı ile PTT'ye gidip 1400 TL nakit alabilir. Hemde ek başvuru gereksinimi olmadan.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen annelik ödenekleri PTT şubeleri aracılığıyla verilmektedir. Doğum yardımı alabilmek için doğumun canlı olması gerekir. Doğum yardımı üç çocuk için verilir ve her çocuk için ayrı ödenir. Sadece anneye yapılan bu ödemeler için size en yakın PTT şubesine gitmeniz gerekmektedir. Aile bütünlüğünü korumak ve ailelerin daha rahat yaşamalarına yardımcı olmak için bir dizi sosyal yardım hizmeti sunan devlet, özellikle çocuklu ailelere yönelik desteği artırmaya odaklanıyor. Nafaka ödemelerinden biri olan nafaka ödemeleri toplam 1400 TL'lik bir hesaba yatırılacaktır. Tabii ki, çocuklu ailelere eğitim yardımı ve kırtasiye yardımı gibi başka destekler de sağlanıyor. 0-2 yaş arası çocuğu olan annelere analık yardımına ek olarak 400 TL kreş yardımı yapılmaktadır. Devlet, kadınların mesleki yaşamları için çeşitli sosyal destekler sağlamakta ve çocuklarının eğitimine yardımcı olmaktadır.