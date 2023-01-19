Anneler müjde! İŞKUR’dan ödeme haberi geldi! Başvuran parayı anında çekebilecek! Fırsat bu fırsat hemen başvurun, paranız kalmasın!

İŞKUR’DAN ANNELERE MÜJDELİ HABER! PARA ANINDA HESAPLARA YATACAK!













İŞKUR ANNELERE CEP HARÇLIĞI VERECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanı sıra İŞKUR’da ev hanımlarına yardımda bulunacak. İŞKUR ve SGK hem çalışan hem de ev hanımları için çeşitli düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemelerden biri hem çalışan hem de çalışmayan anneleri ilgilendiriyor. Annelerin katılabileceği programlar sonucunda 9 bin 436 lira destek verilecek. İŞKUR annelere özel 3 ay süreyle verilecekİş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) anne olan kadınlara 3 ay süreyle verilecek olan yardımı netleştirdi. Peki nasıl başvuru yapılacak? İşte detaylar…. İŞKUR tarafından verilecek eğitimlerle ev hanımlar hem meslek edinecek hem de para kazanacak. Annelerin ne kadar kazanacağı netleşmese de minimum 9 bin 436 lira ödeme alacakları konuşuluyor. Alt sınır 3 ay olarak belirlense de bazı sektör ve kurumlarda bunun 8 aya kadar eğitimleri sürecek.İŞKUR kadınların anne olduktan sonra iş hayatında engellerle karşılaştıklarını ortaya koydu. Bunun önüne geçmek için ise yeni destek paketi hazırlandı. Çocuk başına para, süt izni ve doğum parası gibi destek paketleriyle annelerin destekçisi olan İŞKUR tüm bunlara ek olarak eğitimler vererek yeni bir destek paketi hazırladı. Edinilen bilgiye göre cep harçlığı uygulaması da yakın zaman da yürürlüğe girecek. 115 lira düzeyinde annelere cep harçlığı ödemesi yapılacağı konuşuluyor. Eğer annenin çocuğu bırakacak kimsesi yoksa kreşler konusunda da esneme getirildi. Düzenleme son şeklini aldığında çocukların evde bir başına bırakılmasının da önüne geçilmiş olacak. 15-70 yaş arasındaki ev hanımlarına çeşitli eğitimlerin verilmesi ve bu sayede annelerinde iş hayatında istihdam edilmesi sağlanacak.