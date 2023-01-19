Anneler müjde! İŞKUR’dan ödeme haberi geldi! Başvuran parayı anında çekebilecek! Fırsat bu fırsat hemen başvurun, paranız kalmasın!

İŞKUR’DAN ANNELERE MÜJDELİ HABER! PARA ANINDA HESAPLARA YATACAK!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanı sıra İŞKUR’da ev hanımlarına yardımda bulunacak. İŞKUR ve SGK hem çalışan hem de ev hanımları için çeşitli düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemelerden biri hem çalışan hem de çalışmayan anneleri ilgilendiriyor. Annelerin katılabileceği programlar sonucunda 9 bin 436 lira destek verilecek. İŞKUR annelere özel 3 ay süreyle verilecek
İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) anne olan kadınlara 3 ay süreyle verilecek olan yardımı netleştirdi. Peki nasıl başvuru yapılacak? İşte detaylar…. İŞKUR tarafından verilecek eğitimlerle ev hanımlar hem meslek edinecek hem de para kazanacak. Annelerin ne kadar kazanacağı netleşmese de minimum 9 bin 436 lira ödeme alacakları konuşuluyor. Alt sınır 3 ay olarak belirlense de bazı sektör ve kurumlarda bunun 8 aya kadar eğitimleri sürecek.