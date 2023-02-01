Annelere müjde! Devletten 600 TL çocuk parası almak için bunu yapın!







ANNELERE MÜJDE! BAKANLIK BAKIM DESTEĞİ VERECEK











HER DOĞUM BAŞINDA NAKDİ DESTEK VERİLECEK





ÇOKLU DOĞUM YAPAN ANNEYE KESİNTİSİZ DESTEK





ÇOCUK BAKIM YARDIMI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinde iki yeni destek modelini duyurdu. Yeni doğum yapan anneleri yakından ilgilendiren destek modellerinde hem düzenli hem de tek seferlik ödemelerin hesaplara yatırılacağı açıklandı. Doğum sayısına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nakdi yardımların doğum sayısına ve doğan çocuk sayısına göre farklı miktarlarda dağıtıldığını açıklayarak, PTT işyerleri aracılığıyla çekilen destek ödemelerine ilişkin bilgileri paylaştı.İhtiyaç sahipleri başta olmak üzere Türkiye sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşlar için birçok farklı isim altında ödeme hizmetleri geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anneleri yakından ilgilendiren doğum desteği hakkında önemli bilgiler verdi. Bakanlık, yeni doğanın ihtiyaçlarını, beslenmesini ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için canlı doğum yardımı sağlamaya başlayacağını duyururken, çoklu doğumlar için de düzenli olarak yardım sağlanacağını duyurdu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Mavi Kartlı vatandaşlara bebek bezi, gıda ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için maddi destek sağlanacağını duyurdu. Bakanlık, destek miktarının doğum sayısına göre değiştiğini kaydetti. Destekten yararlanabilecek annelerin ilk doğumda 300 TL, ikinci doğumda 400 TL, üç ve üzeri doğumda 600 TL destek vereceğini açıkladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çoğul doğum yapan kadınların bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 2023 yılından itibaren ödenek miktarının 400 TL olarak güncellendiğini duyurdu. Bakanlık, çoklu doğum ödeneğinin 0-2 yaş arası çocukları kapsadığını ve 2 ayda bir hesaba yatırılacağını açıkladı.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen veya resmi eş aracılığıyla yardımlara başvuru yapılmalıdır. Canlı doğum için yardım başvuru dilekçesi, çoklu doğum için T.C. kimlik kartı ile ibraz edilmesi gereklidir.