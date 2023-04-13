Annelere müjdeli haber geldi! 1-2-3 çocuk için 600 TL ödeme yapılacak: Devletten annelere kallavi destek!







ÇOCUK YARDIM ÖDEME ŞARTLARI







ÇOCUK YARDIM TUTARLARI

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan destek ödemelerinde kira, doğalgaz, elektrik, 65 yaş parası gibi yardımlar yapılırken bunlara çocuk desteği de eklendi. Bakanlık tarafından gelen açıklamalar üzerine çocuk parası için şartlar belli oldu. PTT aracılığıyla ailelere yapılan ödemeler için gerekli şartlar ve tutarlar haberimizde.E devlet üzerinden çocuk yardımı adıyla yapılan destek ödemeleri için başvuru yapacakların başlıca TC vatandaşı olması gerekirken ihtiyaç sahibi olmasına bakılıyor. Doğumdan önce iş hayatında bulunan kadınlara verilen bu ödemelerde doğum iznine ayrılmasıyla hesapları parayla dolar. Ziraat Bankası ve PTT üzerinden alınan ödemeler devlet tarafından her ay hesaplarda yerini alır.1 çocuk için, 300 TL 2 çocuk için, 400 TL 3 çocuk için, 600 TL.