İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan destek ödemelerinde kira, doğalgaz, elektrik, 65 yaş parası gibi yardımlar yapılırken bunlara çocuk desteği de eklendi. Bakanlık tarafından gelen açıklamalar üzerine çocuk parası için şartlar belli oldu. PTT aracılığıyla ailelere yapılan ödemeler için gerekli şartlar ve tutarlar haberimizde.
Finans
13 Nisan 2023 - 12:30
Annelere müjdeli haber geldi! 1-2-3 çocuk için 600 TL ödeme yapılacak: Devletten annelere kallavi destek!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal destek vermeye devam ederken annelere müjdeli haber verdi. Çocuk sayısına göre farklılık gösteren nakit destek ödemelerinde artış yapıldı. Milyonları ilgilendiren çocuk parası ödemesi için yapılacak başvuru şartları ve detayları haberimizde yer almaktadır.
Finans
13 Nisan 2023 - 12:30