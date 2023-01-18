Annelere SGK'dan müjde! Toplu ödeme yapılacak! 4a, 4b ve 4c, SSK ve BAĞ-KUR fark etmiyor... E-devlet ile başvuran anneler parayı cebine koyacak







EMZİRME ÖDENEKLERİ NE KADARDIR?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?







Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4A'lı) sigortalı kişilerle kendi adına ve hesabına (4B'li) çalışan sigortalının yayarlandığı ödeme türüdür. Kamu çalışanı sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kendi kurumları tarafından ödeme yapılırken SGK tarafından emzirme ödeneği verilmez.Doğumu gerçekleşen sigortalı kadın ile sigortası olmayan eşi anne olan sigortalı erkeklerin aldığı emzirme ödeneği kapsamında 316 TL hesaplara yatırılmaktadır. 2020 senesinde 108 milyon 652.664 TL, 2021'de 115 milyon 984.712 TL emzirme ödeneği veren SGK, 2022 yılında 291,649 rapora 91 milyon 747.507 TL emzirme ödeneği verdi.Sigortası olanın emzirme ödeneğinden yararlanması için, 4A'lı çalışanın adına doğum öncesinde ki bir yıl içinde minimum 120 gürlük kısa vade sigorta kolları priminin bilidiriminin yapılmış olması, 4B kapsamındaki çalışanlar için ise doğum öncesinde ki bir yılı içinde minimum 120 günlük kısa vadeli sigorta kolları priminin yatırılması ve GSS primiyle birlikte, primle prime dair herhangi bir borcunun olmaması gerekmektedir.Emzirme ödeneğinin alınması için doğumun canlı gerçekleşmesi gerekiyor. Emzirme ödeneği almaya hak kazanan ancak sigortası bitenlerin 300 gün içinde çocukları dünyaya gelirse, doğumdan önce ki 15 ay içerisinde sigortalının ismine minimum 120 günlük prim ödemesinin yatırılması gerekiyor.