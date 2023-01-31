Annelerin cebi para görecek! 16 Bin TL hesabınızda tek seferde yatacak! E-devlet ile başvuru süreci başladı! Acele edin paranızı alın!







YÜKSEK ENFLASYONUN ETKİLERİ ANNELERE SUNULAN DESTEKLERİ ARTIRDI







ANNELER YENİ GELECEK ARTIŞI MERAK EDİYORDU

Hükümet yetkilileri tarafından asgari ücretin zammı ile birlikte doğum parası ve diğer ödeme kalemlerinin artırıldığı açıklandı.Son dönemlerde ülkemizin ve diğer dünya ülkelerinin başını ağrıtan, hızla büyüyen ciddi bir sorun haline gelen yüksek enflasyon, tüketicilerin ceplerinde bulunan paraların anında tükenmesine neden oluyor.Ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar için çeşitli başlıklar altında yardım modelleri düzenleyen yetkililer, 2023 yılına girilmesi ile birlikte artan asgari ücret, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB)'nin açıkladığı ödeme tutarları ile yakından takip ediliyor. Hükümet yetkilileri tarafından açıklanan ilk artış, asgari ücrette gözlendi. Yüzde 54,66'lık asgari ücret zammının ardından net asgari ücret 5 bin 500 TL'den 8 bin 506 TL'ye, brüt asgari ücret ise 10 bin TL'ye yükselmiş oldu. Bu farkın ardından asgari ücrete bağlı olarak hesaplanan diğer ödeme kalemlerinde de artışa gidildi ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen doğum parası 12 bin TL'den 16 bin TL'ye çıkarılmış oldu. Doğum izninin 4 haftası doğumdan önce, diğer 4 haftası ise doğumdan sonra kullanılmasına karar verilmiş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir kereliğine mahsus olarak ödenen doğum yardımı tutarları ise şu şekilde oldu. Birinci doğum için 300 TL, ikinci doğum için 400 TL ve üçüncü ve sonraki doğumlar için 600 TL. Bu ödemeler, ülkemizin vatandaşlarının enflasyonun etkilerinden korunmaları için önemli adımlar olarak değerlendirilirken, özellikle hamilelik sürecinde ve doğum sonrasında önemli bir destek olarak görülüyor.