YAŞAM
08 Eylül 2022 - 13:22

Annelerin direnişi bin 102'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 102'nci gününde kararlılıkla sürdürüyor.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 13:22
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Annelerin direnişi bin 102'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 102'nci gününde de devam etmektedir. 9 yıl önce 12 yaşındayken zorla dağa kaçırıldığı öne sürülen Helin Bozanlı'nın eniştesi Agit Demir, eyleme Hazro ilçesi Dadaş köyünden katıldığını ve baldızının PKK tarafından dağa kaçırıldığını dile getirdi. Baldızının ilkokul birinci sınıfa gittiğini ve oradan alınıp dağa götürüldüğünü söyleyen Demir, "Helin Bozanlı Lice ilçesinde örgüt tarafından kaçırıldı. 12 yaşındaydı, 11 yıl oldu hiçbir haber alamadık. Eğer HDP tarafından kaçırıldıysa sorumlusu onlardır. Helin oradan kaç gel, devlete teslim ol. İçişleri, Adalet Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız bize yardımcı oluyor” dedi.

Murat Başal

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Haber Editörü
Haber Editörü
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