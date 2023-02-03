Annelerin imdadına devlet yetişti! Bir başvuruya 16.000 TL toplu para ödenecek! 6 farklı ödeme yolu açıldı













Devlet, anneler için yeni bir ödeme getirerek toplam ödemeyi 16.000 TL'ye çıkarıyor. Bu ödeme, kıdem tazminatının da eklenmesiyle 6 farklı ödeme başlığını içeriyor. Böylece kıdem tazminatı odaklı toplam ödeme sayısı 7'ye çıkıyor. Bu ödemeler doğum parası, süt parası, iş göremezlik ödeneği, yeni doğan ve bebeğin sağlığı ile ilgili diğer ödemeleri kapsamaktadır. Kıdem tazminatı kendi isteğiyle işten ayrılanlar için değil, haksız yere işten çıkarılanlar ya da işyeri ile ilgili beklenmedik nedenlerle iş akdini feshetmek zorunda kalanlar için yapılan bir ödemedir. Dolayısıyla anneler haksız yere işten çıkarılmaları ya da işten ayrılmaya zorlanmaları halinde ödeme alabileceklerdir.2015'ten sonra doğum yapan anneler 3 çocuk sahibi olmaları halinde toplam 1300 TL alabilecekler. Bu ödeme 2 çocuk için 700 TL, tek çocuk için ise 300 TL olarak hesaplanıyor. Ayrıca artık çalışmayan ve babası sigortalı olan anneler de kıdem tazminatı ve doğum parası almaya hak kazanacak. Ayrıca, doğumdan hemen sonra çalışmayacak olan annelere iş göremezlik ödeneği verilecektir. 2023 yılında doğum ödeneği de güncellenerek sigortalı bir işte çalışırken hamile kalan ve doğum iznine ayrılan annelere ödenen tutar 12 bin TL'den 16 bin TL'ye çıkarıldı. Bu 16 haftalık doğum izni, doğumdan önceki 4 hafta ve doğumdan sonraki 4 hafta olarak bölünmüştür.Çocuk yardımları şu şekilde; İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL. Doğum yardımı almak için annelerin çocuğun doğum belgesiyle birlikte bağlı bulundukları kaymakamlığa başvurmaları gerekmektedir.