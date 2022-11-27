Annelik doğurmakla olmuyor! Küçücük çocuğu aç bıraktı, öldüresiye dövdü: Görenlerin içi yandı!

Türkiye’nin dört bir yanından hem çocuklara hem de hayvanlara şiddet haberi gelmeye devam ediyor. Gaziantep’ten gelen korkunç haberle tüm Türkiye çalkalandı. Şehitkamil ilçesinde yaşayan “ anne “ F.Y, 5 yaşındaki kızını önce öldüresiye dövdü, sonra da günlerce aç bıraktı. Babanın ihbarıyla ortaya çıkan Hadise Türkiye’nin gündemine oturdu.
Küçük çocuğu aç bıraktı, işkence yaptıİddialara göre, baba C.Y zeytin toplamak için birkaç günlüğüne köye gitti. Eve geldiğinde çocuğunu tanınmaz halde bulan baba durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Günlerce aç bırakıldığı anlaşılan küçük çocuğun vücudunun çok zayıf olduğu, gözlerinin morarıp şiştiği ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yara ve yanık izleri olduğu görüldü.