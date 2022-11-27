GÜNDEM
27 Kasım 2022 - 23:43

Annelik doğurmakla olmuyor! Küçücük çocuğu aç bıraktı, öldüresiye dövdü: Görenlerin içi yandı!

Gaziantep'te 5 yaşındaki kız çocuğu anne şiddetine maruz kaldı. Böyle annelik olmaz olsun dedirten olayda küçücük çocuk günlerce aç bırakıldı.

GÜNDEM
27 Kasım 2022 - 23:43
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Annelik doğurmakla olmuyor! Küçücük çocuğu aç bıraktı, öldüresiye dövdü: Görenlerin içi yandı!


Türkiye’nin dört bir yanından hem çocuklara hem de hayvanlara şiddet haberi gelmeye devam ediyor. Gaziantep’ten gelen korkunç haberle tüm Türkiye çalkalandı. Şehitkamil ilçesinde yaşayan “ anne “ F.Y, 5 yaşındaki kızını önce öldüresiye dövdü, sonra da günlerce aç bıraktı. Babanın ihbarıyla ortaya çıkan Hadise Türkiye’nin gündemine oturdu.

Küçük çocuğu aç bıraktı, işkence yaptı

İddialara göre, baba C.Y zeytin toplamak için birkaç günlüğüne köye gitti. Eve geldiğinde çocuğunu tanınmaz halde bulan baba durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.



Günlerce aç bırakıldığı anlaşılan küçük çocuğun vücudunun çok zayıf olduğu, gözlerinin morarıp şiştiği ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yara ve yanık izleri olduğu görüldü.

şiddet

Gözaltına alındı

Evden kurtarıldıktan sonra yoğun bakıma alınan çocuğun sağlık durumunun kötü olduğu öğrenilirken, babanın şikayeti üzerine anne gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre babanın birkaç günlüğüne köye gittiği ve annenin bu sırada öz çocuğuna işkence ederek günlerce aç bıraktığı öğrenildi. Türkiye’yi dehşete düşüren haber sonrasında sözde annenin raporlu olduğu da öğrenildi.

Olay, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kullanıcılar anneliğin böyle bir şey olmadığını, böyle kişilerin anne olmaması gerektiğini ifade eden paylaşımlar yaptı.

Acımasız anne küçücük kız çocuğunu günlerce aç bırakıp bir de üstüne şiddet uyguladı. Çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken annenin gözaltına alındığı ifade edildi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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