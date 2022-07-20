Kurban Bayramı tatili için Şanlıurfa'ya giden bir aile Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Muhammet B. (27) yönetimindeki 06 BAU 952 plakalı hafif ticari araçta bulunan 1 yaşındaki Muhammed Melik B. isimli bebek uyuyunca annesi Bahar B. (30) tarafından aracın bagajına yatırıldı. Aksaray'ın Topakkaya Beldesi mevkiinde araç seyir halinde ilerlerken birden bagaj kapısı açıldı ve Muhammed, bagajdan yola fırladı. Onlarca aracın geçtiği karayolunda araçlar bebeğin üzerinden geçti. Aile bagaj kapısının açıldığını ve bebeklerinin yola düştüğünü yaklaşık 5 kilometre sonra fark etti.
GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 12:56
Annenin ihmali yüzünden 1 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi!
Şanlıurfa'dan Ankara'ya doğru seyir halinde ilerleyen bir aracın bagaj kapağı açıldı bagajda uyuyan bebek yola savruldu. Onlarca aracın geçtiği yolda 1 yaşındaki bebek feci şekilde can verirken, annenin bebeğini rahat uyusun diye bagaja koyduğu öğrenildi.
GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 12:56