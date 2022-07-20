Annenin ihmali yüzünden 1 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi!













Küçük Muhammed'in feci ölümü!

Kurban Bayramı tatili için Şanlıurfa'ya giden bir aile Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Muhammet B. (27) yönetimindeki 06 BAU 952 plakalı hafif ticari araçta bulunan 1 yaşındaki Muhammed Melik B. isimli bebek uyuyunca annesi Bahar B. (30) tarafından aracın bagajına yatırıldı. Aksaray'ın Topakkaya Beldesi mevkiinde araç seyir halinde ilerlerken birden bagaj kapısı açıldı ve Muhammed, bagajdan yola fırladı. Onlarca aracın geçtiği karayolunda araçlar bebeğin üzerinden geçti. Aile bagaj kapısının açıldığını ve bebeklerinin yola düştüğünü yaklaşık 5 kilometre sonra fark etti.Anne, bagajda oğlunun olmadığını fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekiler Aksaray - Ankara Karayolunda arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmalarında 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni Karayolunun 12. kilometresinde kundağına sarılı halde bulundu. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından küçük bebeğin hayatını kaybettiğini belirlerken ekipler karayolunda geniş güvenlik önlemi aldı. Bebeğin amcası Muhammet B. ve dedesi Hasan B. kazanın nasıl meydana geldiğini polise anlatırken yapılan incelemelerin ardından talihsiz bebeğin cansız bedeni otopsi yapılması için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.