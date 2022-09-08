YAŞAM
08 Eylül 2022 - 11:32

Annesini bıçakladı, babasını darbetti

Adıyaman'da bir şahıs, yakınlarıyla telefonda görüşen annesini bıçakladı, babasını da darp etti.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 11:32
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Annesini bıçakladı, babasını darbetti


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Hacı Fehmi Efendi Caddesi'nde ikamet eden M.B., günün erken saatlerinde yakınlarıyla telefonla görüşen annesi Hanım B.'ye (62) telefonu kapatmasını söyleyerek, çıkan sesten rahatsız olduğunu belirtti. Devam eden telefon görüşmesine sinirlenen M.B., eline aldığı bıçakla annesi Hanım B.'ye saldırdı. Annesini kalçasından bıçaklayan M.B., bundan sonra araya giren babası Hacı Ali B.'yi (67) de darp etti. Çocukları tarafından uğradıkları saldırı sonucu yaralanan çiftin durumu, sağlık ekiplerine bildirildi.



İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere polis ve sağlık personelleri yollandı. Kısa sürede olay mahaline gelen sağlık ekipleri, yaralı çifte müdahale etti. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan Hanım B. ile Hacı Ali B. çifti, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, anne ve babasına saldıran M.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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