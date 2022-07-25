





"Annesini kaybeden Ebru Gündeş'in acı günü"







Ebru Gündeş, annesinden aldığı acı haberle sarsıldı. Gündeş, 73 yaşındaki annesi Müjgan Bilgin'in hayatını kaybettiğini öğrendi. Edinilen bilgilerde ise Müjgan Bilgin'in koronavirüs nedeniyle öldüğü öğrenildi.Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin'in ölümüne ilişkin haberi ise Bilgin'in ikamet ettiği sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu. Koronavirüs salgınan yenik düşen Müjgan Bilgin'in cenazesinin 25 Temmuz Pazartesi günü (bugün) öğle namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.