GÜNDEM
25 Temmuz 2022 - 12:46

Annesini kaybeden Ebru Gündeş'in acı günü!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, annesini kaybetti. Müjgan Bilgin'in ölüm haberi bilgisi ise yaşadığı sitenin yönetimi tarafından duyuruldu.

GÜNDEM
25 Temmuz 2022 - 12:46
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Annesini kaybeden Ebru Gündeş'in acı günü!


Ebru Gündeş, annesinden aldığı acı haberle sarsıldı. Gündeş, 73 yaşındaki annesi Müjgan Bilgin'in hayatını kaybettiğini öğrendi. Edinilen bilgilerde ise Müjgan Bilgin'in koronavirüs nedeniyle öldüğü öğrenildi.

ebru gündeş annesi

"Annesini kaybeden Ebru Gündeş'in acı günü"



Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin'in ölümüne ilişkin haberi ise Bilgin'in ikamet ettiği sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu. Koronavirüs salgınan yenik düşen Müjgan Bilgin'in cenazesinin 25 Temmuz Pazartesi günü (bugün) öğle namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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