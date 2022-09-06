Annesinin feryatları yürek yakmıştı... Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı kamerada













Kaza, Muratpaşa ilçesi Güzeloba 1870 Sokak kanal yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 00.30 saatlerinde 07 HG 860 plakasına sahip otomobil ile karşıdan gelen 07 AKK 294 plakasına sahip motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayan sürücü Cavit Özyiğit (22) ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Cavit Özyiğit hayata gözlerini yumdu. Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde motosikletin otomobil ile çarpıştığı anlar yer aldı.