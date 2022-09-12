YAŞAM
12 Eylül 2022 - 08:58

Annesinin kaybolan altın dişlerini arıyor: Getirene 2 ton fındık verecek

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan Sait Karacı, bir müddet önce vefat eden annesinin kaybolan 2 adet altın dişini arıyor. Karacı, altın dişleri getirene bu yılın mahsulü 2 ton fındığı vereceğini belirtiyor.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 08:58
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Annesinin kaybolan altın dişlerini arıyor: Getirene 2 ton fındık verecek


İlçenin Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Sait Karacı'nın annesi Behiye Karacı (95) 7 Ağustos gecesinde vefat etti. Yaşlı kadının ağzında vefat etmeden önce bulunan 2 adet altın diş, iddiaya göre o gece ağzından alındı. Annesinin, çalındığını ileri sürdüğü altın dişleri bir aydan fazla bir süredir arayan ve olumlu bir sonuca ulaşamayan Sait Karacı, dişleri getirene bu yılın mahsulü olan 2 ton fındığı vereceğini belirtiyor.

“Annem vefat etmeden hemen önce ağzındaydı, bence o gece çalındı”



Sait Karacı, annesine vefat etmeden önce yemek yedirdiklerini ve altın dişlerinin durduğunu, vefat ettiği gecenin sabahında kaybolduğunu ifade ederek, “Annemin öldüğü gece saat 02.00-03.00 arasında dişleri çalınmış. Zaten 01.15 gibi annem vefat etti. Ölmeden önce dişler ağzındaydı, ablam ve ben yemeğini vermiştik. Hatta yemeğini vermeden önce dişlerin yatağın altındaydı ve konuşamadı, yastığın altında olduğunu söyleyince yıkayıp ağzına taktık, sonrasında da yemek yedirdik. O esnada altın dişleri ağzında duruyordu. Sonra vefat etti, aradan o kadar zaman geçti ama dişler bize geri gelmedi. İki tane üst tarafta altın dişi vardı o zamandan bu yana kayıp” dedi.

“Ölüyü soymuşlar, dişleri getirene 2 ton fındık veriyorum”

“Annemin altın dişlerini bulana ve getirene bu senenin 2 tonluk fındık mahsulünü veriyorum” diyen Sait Karacı, “Ben o dişleri, anneme ait olduğu için mezarına koyacaktım, diş hatıra olsun diye saklanmaz. Bu dişleri getirene 2 ton fındığımı veriyorum. Eğer birisi çaldıysa, şeytana uyduysa geri getirsin. Çok para yapmaz, en çok 2 bin TL yapar, ben kendisine 100 bin TL'lik fındık veriyorum. Kim aldıysa o altın dişlere mi kalmış, resmen ölüyü soymuşlar. Bir aydan fazla oldu halen ses yok, bu bende bir acı, burukluk olarak kaldı” ifadelerini kullandı.

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