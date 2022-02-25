TEKNOLOJİ
25 Şubat 2022 - 21:32
Güncelleme: 25 Şubat 2022 - 21:32

Anonymous Rusya'yı affetmedi siber saldırı başlattı!

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaş devam ederken dünyanın en büyük Hacker topluluklarından biri olan Anonymous, aralarında Rusya'nın ulusal haber sitesi Russia Today'in (RT.com) de bulunduğu birçok hükümet sitesine siber saldırı düzenleyerek devre dışı bıraktı.

TEKNOLOJİ
25 Şubat 2022 - 21:32
Güncelleme: 25 Şubat 2022 - 21:32
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Anonymous Rusya'yı affetmedi siber saldırı başlattı!
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyon sonrası bir çok ülke Rusya'ya karşı yaptırım uygularken dünyanın en büyük Hacker topluluklarının başında gelen Anonymous, Rusya'ya karşı siber savaş açtı.








Edinilen bilgilere göre aralarında Rusya'nın ulusal haber sitesi Russia Today'in (RT.com) de bulunduğu birçok hükümet sitesine giren Anonymous, siteleri devre dışı bırakırken Rus hükümetinin ve Savunma Bakanlığının sitelerine karşı da bir operasyon başlattı. İnternet korsanları, Twitter hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada, Anonymous'un rusya ile resmi olarak siber savaş içerisinde olduğu bildirildi. Paylaşımda ayrıca #Anonymous #Ukraine etiketleri kullanıldı.



siber saldırı RT.com tarafından doğrulanırken diğer sitelerinde yavaşladığı ve uzun bir süre devre dışı bırakıldığı öğrenildi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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