TEKNOLOJİ
01 Kasım 2022 - 14:56

Anroid kullanıcıları dikkat! Banka hesabınızın sıfırlanmaması için bu uygulamaları hemen kaldırın

Akıllı telefon kullanıcıları için tehlikeli olan uygulamalar listelendi. Bu uygulamalar banka ve kredi kartı bilgilerine kısa sürede ulaşarak hesabınızdan para çekiyor. İşte o 5 uygulama.

TEKNOLOJİ
01 Kasım 2022 - 14:56
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Anroid kullanıcıları dikkat! Banka hesabınızın sıfırlanmaması için bu uygulamaları hemen kaldırın


Telefonunuza yüklediğiniz uygulamalar kimi zaman hoş vakit geçirmenizi sağlasa da bazı uygulamalar için aynı şeyi söylemek mümkün olmuyor. Akıllı telefonlarınızda yer alan uygulamalardan bazıları, haberiniz dahi olmadan banka hesaplarınıza müdahale ediyor. Telefonlarda yer alan mobil uygulamalara kolayca erişebilen bu casus uygulamalar, kısa süre içerisinde kredi kartı bilgilerinize, hesaplarınıza ulaşarak para çekilmesini sağlıyor.

5 uygulama banka hesap bilgilerinizi çalıyor!

Akıllı telefonunuzda masum gibi görünen ancak arka planda sizi sömüren uygulamalar açıklandı. Google Play Store’da toplam 20 milyondan fazla indirilen ve casus yazılımlar olduğu tespit edilen uygulamalar paylaşılmıştı. Ancak şimdi bu uygulamalara yenileri de eklendi. Sharkbot olarak bilinen ve kullanıcıların banka hesap bilgilerini ele geçiren bir trojanın 5 uygulamada bulunduğu ve yüzbinlerce kez indirildiği öğrenildi.



Hollanda merkezli bir şirketin yaptığı araştırma sonucunda, Sharkbot’un kullanıcıların banka bilgilerini ele geçirme yöntemi ortaya çıkarıldı. Bu virüs, bir mobil uygulamanın içine gizlenerek tıpkı normal bir yazılımmış gibi telefona yükleniyor. Sonrasında ise uygulamadan gelen sahte bildirimlerle sahte bir Google Play Store sayfası açılıyor.

Kullanıcılar Google Play Store sayfası açıldığı için bunun güvenli olduğunu düşünürken aslında “güncelle” butonuna tıkladıktan sonra felaket başlıyor. Kullanıcı, uygulamayı güncellediğini düşünürken telefonuna trojan yüklüyor.

Bu uygulamaların kötü amaçlı yazılımları hızlı bir şekilde Google’a bildiriliyor ancak uygulama telefonunda yer alan birçok kişi için tehlike devam ediyor. Bu kişilerin cihazlarındaki uygulamaları silmesi ve mümkünse uygulamanın oluşturduğu dosyaları da silmesi gerekiyor. Peki bu uygulamalar hangileri? İşte trojan yüklü 5 uygulama…

Recover Audio, Images & Videos (100 bin indirme)

Codice Fiscale 2022 (10 bin indirme)

Zetter Authentication (10 bin indirme)

File Manager Small Lite (1000 indirme)

My Finances Tracker ( 1000 indirme)

Kullanıcıların telefonlarında bulunan uygulamaları mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. eğer bu uygulamalardan biri telefonunuzda varsa, banka ve kredi kartı bir başkasıyla ya da başkalarıyla paylaşıyor olabilirsiniz. Uygulamaları silerek ve Google Play Store üzerinden indirmeyerek bu tip dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilirsiniz. Ayrıca çeşitli uygulamalar tarafından açılan sahte Play Store uygulamalarına da tıklamamanız gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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