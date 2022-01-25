Antalya, 29 yıl aradan sonra beyaza büründü!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminleri sonrasında gece saat 04.00 itibarıyla Antalya'ya kar yağışı başladı. Kaş ilçesinden başlayan kar yağışı şehir merkezine doğru yöneldi. Sabah saat 08.00'den itibaren ise kent merkezinin karla kaplandığını gören Antalyalılar, 29 yıl sonra gelen karın keyfini yaşamak için sokağa döküldüler.
KAR EN ÇOK ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ!
Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde daha fazla etkili olan kar yağışı kentin kuzeyindeki Kepez Varyant bölgesini de beyaza bürüdü. Manzarada kar yağışını seyretmek isteyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken bu duruma en çok sevinen yarıyıl tatilindeki çocuklar oldu.
Çocuklar, kar topu oynayıp doyasıya eğlenirken kent merkezine mecra ormanlara giden Antalyalılar ise karın oluşturduğu beyaz örtünün üzerine uzanarak vakit geçirdiler.
KAR EN ÇOK ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ!
Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde daha fazla etkili olan kar yağışı kentin kuzeyindeki Kepez Varyant bölgesini de beyaza bürüdü. Manzarada kar yağışını seyretmek isteyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken bu duruma en çok sevinen yarıyıl tatilindeki çocuklar oldu.
Çocuklar, kar topu oynayıp doyasıya eğlenirken kent merkezine mecra ormanlara giden Antalyalılar ise karın oluşturduğu beyaz örtünün üzerine uzanarak vakit geçirdiler.