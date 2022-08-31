YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:18

Antalya 3 Ayda Turist Sayısını 4'e Katladı - Antalya

Antalya Dış Hatlar Terminaline 1 Ocak-30 Ağustos tarihleri arasında 8 milyon 526 bin 133 turist gelirken, bu rakamın 6 milyon 260 bin 897’si Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarından oluştu.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:18
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Antalya 3 Ayda Turist Sayısını 4'e Katladı - Antalya


Antalya Dış Hatlar Terminaline 1 Ocak-30 Ağustos tarihleri arasında 8 milyon 526 bin 133 turist gelirken, bu rakamın 6 milyon 260 bin 897'si Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarından oluştu. Havalimanına 8 ayda toplam 50 bin 721 uçak iniş yaparken, bu sayın da 35 bin 677'i yine yaz aylarında gerçekleşti.


Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 2022 yılında da turist sayısıyla yine yüzleri güldürüyor. Pandemideki kapanma dönemi hariç tüm yıllarda olduğu gibi yaz ve kış aylarında yabancı misafirlerin vazgeçilmez adresi Antalya, bu yılın ilk 8 ayında 8,5 milyon turist sayısına ulaştı. Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, 1 Ocak - 30 Ağustos tarihleri arasında kente 50 bin 721 uçakla 8 milyon 526 bin 133 turist geldi. Ziyaretçilerin sayısında Almanya 2 milyon 171 bin 540 ile birinci sırada yer alırken, onu 1 milyon 663 bin 666'yla Rusya, 865 bin 55 ile İngiltere, 515 bin 114'le Polonya ve 267 bin 986'yla da Kazakistan takip etti.





3 ayda 6 milyon 260 bin turist


Dış hatlar terminaline 1 Haziran - 30 Ağustos tarihleri arasında ise 35 bin 677 uçak iniş gerçekleştirdi. Dış hatlarda saat ortalamasında 16,5 uçağa erişen Antalya Havalimanı, toplam 6 milyon 260 bin 897 ziyaretçiyi ağırladı. Söz konusu 3 ayda en fazlaca ziyaretçinin geldiği ülke 1 milyon 424 bin 275 ile yine Almanya oldu.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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