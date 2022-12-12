Antalya, 40 saattir yağan yağmurda sele teslim oldu! Kumluca ve Finike'de kırmızı alarm! Okullar tatil edildi..













GAVUR ÇAYI TAŞINCA SOKAKLAR GÖL OLDU

"EVLERDEN ÇIKMAYIN" UYARISI!

OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

ARAÇLAR SEL SIRASINDA BİRBİRİNİN ÜZERİNE ÇIKTI





Antalya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gece saatlerine doğru etkisini artırdı ve Kumluca ile Finike ilçelerinde sele dönüştü. Park halindeki araçlar sel sularına kapılırken, derenin taşması nedeniyle sokaklar göle döndü. Kumulca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, son 50 yıl içerisinde böyle bir şey görmediğini belirterek vatandaşlara "evlerinde kalın" çağrısında bulundu. Kumluca ve Finike'de sel nedeniyle okullar tatil edildi. İşte Antalya'nın sel felaketinin son hali..Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlar gece yarısı etkisini daha da artırdı. Kumluca ve Finike ilçeleri derenin taşması nedeniyle felakete uğradı. Park halindeki araçlar sel sularına kapılırken, kentte çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı.Kumluca ilçesine bağlı Salur, Sarkas ve Ortaköy mahallerinde etkili olarak devam eden sağanak yağışların ardından ilçe merkezinden geçen Gavur Nehri taşmaya başladı. . Cadde ve sokaklar sel sularından göle döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılırken sera üretim merkezi olan Kumluca'da yüzlerce serayı su bastı. Ayrıca, çok sayıda binanın ve müstakil evlerin zemin katları da suların altında kaldı.Sağanak yağışların meydana getirdiği sel felaketi sonrası vatandaşların cep telefonlarına ‘evlerinizden çıkmayın’ şeklinde uyarı mesajları gönderildi. Bölgede evlerinde mahsur kalan vatandaşlara yardım etmek için de AFAD ekipleri ve belediye personelleri destek oldu.Yaklaşık olarak 40 saat boyunca devam eden sağanak yağışların ardından bir açıklama yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, şiddetli yağış nedeniyle alarma geçtiğini söyledi. İlçenin 50 yıldır böyle bir afet görmediğini söyleyen Köleoğlu, sellerin köprüleri yıktığını ve bunun sonucunda iş makinelerini kullanılamaz hale getirdiğini söyledi. Ekipler mahsur kalanlara yardım etmek için büyük çaba sarf etse de şu ana kadar herhangi bir ölüm veya yaralanmanın bildirilmediği ortaya çıktı.Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Yardımcısı, Kumluca ve Finike'deki ilk ve orta dereceli okulların sel nedeniyle bir gün tatil edildiğini duyurdu.Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerini etkisi altına alan sel nedeniyle Antalya Valiliği kriz yönetim birimi kurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Vali Ersin Yazıcı ve su basan bölgelere hareket etti. AFAD ve DSİ ekipleri bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı. Kumulca ilçesinde üç derenin sular altında kalması sonucu çok sayıda aracın denize sürüklendiği belirlendi. Kumurca'dan geçen Antalya-Keş karayolu trafiğe kapatılırken, araçlar köy yollarına yönlendirildi. İl dışından araç girişi yasaklandı.Eski Cami Mahallesi'ne bağlı Halil Şıvgın Bulvarında ise şiddetli yağışların ardından ağır hasar gördü. Bir metreyi bulan su seviyesi birçok iş yeri ve evi sular altında bıraktı. Binanın zemin ve girişteki katlarını su bastı. Ana caddeleri birbirine bağlayan yollarda park halinde bulunan çok sayıda araç da sel sularına kapıldı. Bazı ağaçlar kökünden sökülürken, iş yeri malzemeleri sel suları altında kaldı. Park halindeki arabaların birbirlerinin üzerine yığılmış olduğunu fark edildi. Trafiğe kapatılan Halil Şivgin Bulvarı'nda araçların kaldırılmasına başlandı. İş yeri sahipleri selden kurtulmaya çalışırken, yerel halk evlerinde mahsur kalanların yardımına koştu.