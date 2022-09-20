Antalya açıklarında 283 düzensiz göçmen kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya ili Kaş ilçesi 100 deniz (180 km) mili mesafesindeki bir teknede yer alan 283 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“19 Eylül tarihinde saat 20.41'de, Antalya ili Kaş ilçesi 100 deniz mili mesafede (yaklaşık 180 km) içerisinde birden fazla düzensiz göçmen yer alan bir tekneden acil yardım çağrısı (MAYDAY) alınmış, derhal bölgede yer alan tüm gemilere acil yardım çağrısı iletilerek olay mahalline en yakın mesafede yer alan bir ticari gemi ile irtibat kurulmuş ve bahse konu tekneye ivedilikle yardım edilmesi bildirilmiştir.

Yapılan acil yardım çağrısı ile aynı zamanda da olarak olay mahalline derhal 4 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde bölgede hareket halinde yer alan 1 fırkateyn ve 1 korvetin de sevk edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yardım çağrısı yapan teknenin tespiti maksadıyla 1 insansız hava aracı görevlendirilmiştir. Müştereken gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde; tespit eden teknede yer alan 283 düzensiz göçmenin olay mahalline yönlendirilen ticari gemiye alınması sağlanmıştır. Bahse konu ticari gemi göçmenler ile birlikte Sahil Güvenlik Botları refakatinde Antalya'ya intikal ettirilmektedir.”