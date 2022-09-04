Yangın, saat 16.45 sıralarında Kumluca ilçesi Adrasan mahallesi Sazak yolu girişinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören tatilciler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye yangını söndürmek için 9 helikopter, 9 uçak, 20 arazöz ve 200 personel yönlendirildi. Ekiplerin turizm bölgesinde çıkan yangını havadan karadan söndürme çalışması devam etmektedir.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 17:38
Antalya Adrasan'da orman yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesi turizm bölgesi Adrasan'da çıkan orman yangınına 9 helikopter, 9 uçak ve birden fazla arazöz ile müdahale ediliyor.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 17:38
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