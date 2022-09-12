YAŞAM
12 Eylül 2022 - 17:23

Antalya'da 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Yağmur Akbaş'tan 3 gündür haber alınamıyor. Eşiyle ufak tefek tartışmalarının olduğunu belirten Mesut Akbaş, eşini çok sevdiğini, ilk olarak dönmesini beklediğini söyledi. Kardeşinin hayatından endişe duyduğunu idda eden ağabeyi Osman Kaymaz da, kardeşini ilk olarak çocuklarının başına dönmeye çağırdı.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 17:23
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Antalya'da 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor


Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi 1033 sokakta ikamet eden evli ve 8 ve 3.5 yaşında iki kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Yağmur Akbaş'tan Cuma günü saat 14.00'dan beri haber alınamıyor. Çocuklarıyla kalan Mesut Akbaş, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

“Eşimi çok seviyorum, evine dönmesini istiyorum”



Eşiyle 2014 yılında birbirlerini severek evlendiklerini belirten Mesut Akbaş “Bundan Bir buçuk ay öncesine kadar önemli bir sorunumuz olmadı. Bir buçuk ay önce eşimin telefon görüşmesi nedeniyle aramızda tartışma yaşandı. Bundan sonra eşim soğuk davranmaya başladı. Bu sırada arabamı sattım. Arabanın parasının bir bölümünü eşimin eniştesine olan borcumuzu ödemesi için eşime verdim. Kalanını da eşimin babasına verdim. Eşim çeşitli bahanelerle bu parayı eniştesine vermedi. Olay sabahı bir otomobil pazarlık ettiğimi, kendisine verdiğim paranın bir miktarını otomobil için vermesini istedim. Bunu kabul etmediği gibi tepki gösterdi. Evi terk edeceğini söyledi. Ben çalışmaya gideceğim için yatıp uyudum. İşe gitmek için kalktığımda kapının önünde 2 adet valiz gördüm. Bana evi terk edeceğini, benim de çocukları alıp götürmemi söyledi. Çocukları alıp abimin işyerine götürdüm. Eve geldiğimde yoktu. O andan beri kendisinden haber alamıyorum. Ben eşimi seviyorum. Çocuklarımızı bırakmasın. Hemen evine dönmesini istiyorum” dedi.

Ağabeyi: “Hayatından endişe ediyorum”

Yağmur Akbaş'ın abisi Ali Osman Kaymaz ise kardeşinin 9 Eylül Cuma günü saat 15.00 sıralarında kendisini aradığını ve Manavgat'tan gideceğini söylediğini belirterek “Ben kendisine kesinlikle böyle bir şey yapmamasını, ne sorunu varsa birlikte çözebileceğimizi söyledim. Gitmekte kararlı olduğunu an itibariyle otogarda olduğunu söyledi ve telefonu kapattı. Aramama rağmen ulaşamadım. Otogara gidip aradım yine bulamadım. Bir süre sonra beni aradı ve otobüste olduğunu Bursa'ya gittiğini söyledi. Sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Ben kardeşimin bir ön önce çocuklarına dönmesini istiyorum. Hayatından endişe ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
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