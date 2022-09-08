Antalya'da 80 kök kenevir ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Serik JASAT timleri Berendi Mahallesi'nde bir şahsın yasaya aykırı kenevir bitkisi yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen araştırmada kamu arazisine ekili 80 kök Hint keneviri elde edildi. Şüpheli Y.Y'nin ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 2 gram kenevir bitkisi tohumu ele bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerine devam edildiği bildirildi.