Antalya'da acı olay! Salıncaktan düşen bir genç hayatını kaybetti













Antalya Finike ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan adlı bir genç, okul sonrası okulun hemen karşısında bulunan özel işletme bir kafeye arkadaşlarıyla birlikte gitti.Kalp şeklinde olan salıncakta fotoğraf çekilmek için oturan genç sallanırken bir anda kafasının üstüne düşerek ağır yaralandı.Arkadaşlarının ilk başta şaka yaptığını zanneden liseli gençle olayın ciddi olduğunu far kedince olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Hemen hastaneye kaldırılan Ahmet Görkem Özmercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken olayla ilgili Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Talihsiz gencin cenazesi bugün Kumluca ilçesi Zeytinlik Mezarlığı'nda defin edilecek.