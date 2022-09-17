YAŞAM
17 Eylül 2022 - 16:25

Antalya'da akıl almaz olay!

Antalya'da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşına sinirlenip, çalıştığı işyerindeki aynı ismi taşıyan Alman kurdu cinsi köpeği 5 el ateş ederek öldürdü. Köpeğin ve işyerinin sahibi, “Bu Şahin'i vurdum, ötekini de vuracağım' deyip gitmiş. Köpeğin ne suçu vardı. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedildi.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 16:25
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Antalya'da akıl almaz olay!

Akıllara durgunluk veren olay, 15 Eylül gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki Mithat Erol'a ait mermer dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şahin Oturmak (42) ile Osman A. (50), 200 TL'lik alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine öfkelenen Osman A., kendi çalıştığı ve ara sıra da Şahin Oturmak geldiği işyerine geldi. Öfkeli adam burada eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada işyerinde bağlı olan ‘Şahin' isimli Alman Kurdu köpeği gören Osman A., yanında getirdiği tabancayla köpeğe 5 el ateş edip öldürdü, ardından işyerinden ayrıldı.

Tabancayla birlikte yakalandı

Olayı duyup işyerine gelen Mithat Erol ise, köpeğinin yerde hareketsiz görünce neye uğradığını şaşırdı. Köpeğin sahibi Mithat Erol'un şikayeti üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede Osman A.'yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan Osman A., adliyeye yollandı.

“Bu Şahin'i vurdum, öteki Şahin'i de vuracağım”

Köpeğin sahibi Mithat Erol, “Şahin'i vuracağım diye buraya gelmiş. Burada etrafı dağıtmış. Köpeğimin ismi Şahin'di. Bu Şahin'i vurdum, öteki Şahin'i de vuracağım' deyip çekip gitmiş. Köpeğime trilyonlar verseler değişmezdim. Hırsızları kovardı. Burada yatan bir köpeğin ne suçu vardı. Sonuna kadar bu kişiden şikayetçiyim. Ha benim vurmuş, ha köpeğimi” dedi.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşyerine gelen Osman A.'nın önce işyerindeki malzemeleri etrafa saçtığı, ardından dışarı çıkıp köpeğe silahını doğrultarak 5 el ateş ettiği görülüyor.

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Haber Editörü
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