YAŞAM
25 Eylül 2022 - 13:17

Antalya'da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı

Antalya'da bundan önce komşuları ile tartışmaya yaşayan bir kişi, ailesi ile piknik dönüşü komşuları tarafından araç içinde darp edildi. 3 kişi, şahsın araçtan inmesine fırsat vermeden tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada dayak yiyen oğluna yardım etmeye çalışan anne de kavganın arasında kaldı. Olay anları ise güvenlik kameralarına kaydedildi.

YAŞAM
25 Eylül 2022 - 13:17
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Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı


Olay, Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde park içerisinde 20 Eylül akşamı gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, komşuları ile bundan önce sık sık tartışma yaşayan Alihan Öğdem, akşam saatlerinde annesi Emine Öğdem (75), bebeği, kızı ve eşinin içerisinde bulunduğu araçla akşam saatlerinde piknikten eve döndü. Öğdem, aracı park etmeye hazırlanırken araç içinde 3 kişinin saldırısına uğradı. Öğdem'e saldıranlara engel olmaya çalışan anne de kavganın ortasında kaldı. Bu sırada kavgayı görerek olayın gerçekleştiği yere koşan bir kişi de kavganın arasında kalarak fazla zaman şahısları uzaklaştırmak için mücadele etti.



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