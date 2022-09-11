Yangın, Ortaköy Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ekipler yollandı. Yangın 2 helikopter, 2 uçak, birden fazla arazöz ve orman işçisinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkışına yönelik incelemesi devam etmekte.
YAŞAM
11 Eylül 2022 - 16:52
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
YAŞAM
11 Eylül 2022 - 16:52
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