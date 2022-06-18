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GÜNDEM
18 Haziran 2022 - 11:35
Güncelleme: 18 Haziran 2022 - 11:51

Antalya'da cinnet! Baba iki çocuğu ve karısını vurdu

Kan donduran olay Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Baba cinnet geçirerek iki çocuğu ve karısını av tüfeği ile vurdu.

GÜNDEM
18 Haziran 2022 - 11:35
Güncelleme: 18 Haziran 2022 - 11:51
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Antalya'da cinnet! Baba iki çocuğu ve karısını vurdu

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı olan Bozdoğan Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evde yaşamını sürdüren ailenin evinde olay meydana geldi. İddalara göre Onur Muti(25) cinnet geçirerek evlerinde bulunan av tüfeği ile 3 yaşındaki kızı Beyhan Su ile 7 aylık oğlu Ata ve eşi Selda Muti(26) ateş açtı. Ardından aynı tüfek ile kendini vurarak intihar etti.
Anne ve çocuklar hayatını kaybetti
Silah sesini duyan komşuları ihbar ederek bölgeye sağlık ekipleri ve jandarmalar geldi. Yapılan araştırmada 2 çocuk hayatını kaybederken anne hasta yolunda yaşamını yitirdi. Baba Onur Muti ise olay yerindeki müdahaleler sonucu hastaneye kaldırıldı ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde sevk edildi. Cinnet geçirerek intihar eden babanın hayati tehlikesi halen devam etmektedir.
Yaşamlarını o anda yitiren iki kardeş aynı tabutla evden çıkarıldı.
Cinnet geçiren baba karısı ve iki çocuğunu öldürdü

EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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