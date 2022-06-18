Antalya'da cinnet! Baba iki çocuğu ve karısını vurdu

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı olan Bozdoğan Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evde yaşamını sürdüren ailenin evinde olay meydana geldi. İddalara göre Onur Muti(25) cinnet geçirerek evlerinde bulunan av tüfeği ile 3 yaşındaki kızı Beyhan Su ile 7 aylık oğlu Ata ve eşi Selda Muti(26) ateş açtı. Ardından aynı tüfek ile kendini vurarak intihar etti.

Anne ve çocuklar hayatını kaybetti

Silah sesini duyan komşuları ihbar ederek bölgeye sağlık ekipleri ve jandarmalar geldi. Yapılan araştırmada 2 çocuk hayatını kaybederken anne hasta yolunda yaşamını yitirdi. Baba Onur Muti ise olay yerindeki müdahaleler sonucu hastaneye kaldırıldı ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde sevk edildi. Cinnet geçirerek intihar eden babanın hayati tehlikesi halen devam etmektedir.

Yaşamlarını o anda yitiren iki kardeş aynı tabutla evden çıkarıldı.

