GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 15:33

Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu kurtarmak için canla başla savaşıldı! Kuş jet-ski ile kurtarıldı

Antalya denizinde hareketli anlar yaşandı. Bir muhabbet kuşunun denize düştüğü fark edildikten sonra kuşu kurtarmak için büyük mücadele verildi. Kuşu kurtarmak için verilen mücadelenin detayları haberimizde.

GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 15:33
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Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu kurtarmak için canla başla savaşıldı! Kuş jet-ski ile kurtarıldı


Antalya denizine düşen muhabbet kuşunu kurtarabilmek için deniz polisi canla başla savaş verdi. Denize düşen muhabbet kuşunun kurtarılması için verilen mücadelenin tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Antalya denizinde hareketli anlar

Deniz polisi olarak görev yapan Hüseyin Ertaş, denize düşen bir muhabbet kuşunu fark etti. Denizde olan olaylara hızlı müdahale edebilmek için oluşturulan deniz polisi timinde bulunan Hüseyin Ertaş muhabbet kuşunun boğulmak üzere olduğunu anlayınca yanına gitti ve boğulmak üzere olan muhabbet kuşunu kurtardı.



Antalya'da Denize Düşen Muhabbet Kuşu Polis Tarafından Kurtarıldı

 Enes Kaan Kaya ise kuşun ev kuşu olduğunu, kafesinden kaçarak denize düştüğünü ve insanları kurtarmak için verilen mücadelenin aynısını hayvanları kurtarmak için de gösterdiklerini söyledi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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