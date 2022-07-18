Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu kurtarmak için canla başla savaşıldı! Kuş jet-ski ile kurtarıldı







Antalya denizinde hareketli anlar







Antalya denizine düşen muhabbet kuşunu kurtarabilmek için deniz polisi canla başla savaş verdi. Denize düşen muhabbet kuşunun kurtarılması için verilen mücadelenin tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.Deniz polisi olarak görev yapan Hüseyin Ertaş, denize düşen bir muhabbet kuşunu fark etti. Denizde olan olaylara hızlı müdahale edebilmek için oluşturulan deniz polisi timinde bulunan Hüseyin Ertaş muhabbet kuşunun boğulmak üzere olduğunu anlayınca yanına gitti ve boğulmak üzere olan muhabbet kuşunu kurtardı.Enes Kaan Kaya ise kuşun ev kuşu olduğunu, kafesinden kaçarak denize düştüğünü ve insanları kurtarmak için verilen mücadelenin aynısını hayvanları kurtarmak için de gösterdiklerini söyledi.