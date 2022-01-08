Antalya'da iki sevgiliyi ayırmak isterken başından vuruldu!

Antalya'nın Kepez ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İlçeye bağlı Sakarya Caddesi'nde bulunan bir kafede gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre kafede garson olarak çalışan Sıla P., sevgilisi Sefa Melih Dönmez'le tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Dönmez, yanında getirdiği silahı belinden çıkardı.
Aynı kafede çalışan 17 yaşındaki Edanur Demir, arkadaşının yardımına koştu ve araya girdi. Araya giren genç kız silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirlediler. Edanur Demir'in cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Olayın hemen ardından kaçan şüpheli Sefa Melih Dönmez, yapılan yakın takip sonrası Burdur'da olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Emniyete götürülen Dönmez'in sorgusunun devam ettiği öğrenilirken kızının ölümünü haber alan anne Pakize Demir, diğer kızlarıyla birlikte Adli Tıp Morguna geldi. Sinir krizleri geçiren genç kızın ailesini görevliler yatıştırmaya çalıştı.
Aynı kafede çalışan 17 yaşındaki Edanur Demir, arkadaşının yardımına koştu ve araya girdi. Araya giren genç kız silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirlediler. Edanur Demir'in cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Olayın hemen ardından kaçan şüpheli Sefa Melih Dönmez, yapılan yakın takip sonrası Burdur'da olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Emniyete götürülen Dönmez'in sorgusunun devam ettiği öğrenilirken kızının ölümünü haber alan anne Pakize Demir, diğer kızlarıyla birlikte Adli Tıp Morguna geldi. Sinir krizleri geçiren genç kızın ailesini görevliler yatıştırmaya çalıştı.