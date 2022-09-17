Antalya'da orman yangını sonrası devlet adeta yeni bir köy inşa etti













Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun, iki katlı olacak şekilde planlaması yapıldı. Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. İnşası tamamlanan evlerine kavuşmak için mahalle halkı şimdi gün sayıyor.Kepezbeleni Mahallesi'nin görüntüsü ise şantiyeyi andırıyor. 63 evin yandığı mahallede yeni evlerin yapımı sona erdi. Evler 3+1 ve 2+1 iki katlı olarak yöresel mimariye uygun olarak yapıldı. Yeniden inşa edilen köy, tatil köyünü andırarak görenlerin ilgisini çekiyor.İnşaat firması şantiye şefi Adil Yiğiter, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde yangından dolayı evlerin yapımı için geçtiğimiz yıl 11 Kasım tarihinde firmaya yer teslim edildiğini söyledi. Ocak ayından itibaren inşaat çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını söyleyen Yiğiter, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaptırtılan evlerin yapımı sona erdi. Projenin yüzde 90'ı sona erdi. Evlerimiz tamamen bitti sayılır. Alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. an itibariyle çevre düzenleme çalışmalarımız hızla devam etmekte. Köy içi yollarını sabit tutarak yeni yollar açıldı. Buralara kilitli parke yapımına da başladık. Burada 63 konut var. Bunlardan 15 tanesi 3+1, 48 tanesi ise 2+1 şeklinde. Evler iki katlıdır. Alt katı çok amaçlı depo, üst katı ise konut şeklinde” dedi.Projenin yöresel mimariye uygun olarak yapıldığını öne çıkan Yiğiter, “TOKİ tarafından yöreye uygun şekilde proje yapıldı. Yöresel mimariye uygun olarak evler sona erdi. Bunların yanında köy konağı ve şadırvan yapıldı. İçme suyu hatları çekildi, yeniden elektrik direkleri dikildi. Hatları çekiliyor. Kilitli parke ve bordur işimiz devam etmekte. İşin sonuna yaklaştık. Önümüzdeki ayın sonu itibariyle ise TOKİ'ye teslim edeceğiz ve mülk sahiplerine evleri teslim edilecek. Kepezbeleni mahallesinde yapılan bu konutlar örnek bir mimari. Burası tatil köyüne bürünmüş şekilde gözüküyor. Muhteşem bir mimari örneği sergilendi. Projemizin genelinde yüzde 90 sona erdi. Hak sahipleri önümüzdeki ayın sonlarında evlerine kavuşacak” dedi.Yaklaşık 9 ay içerisinde yeni bir köy inşa edildiğini öne çıkan Yiğiter, “Yanan 64 ev sıfırdan dizayn edildi. 9 ay gibi kısa bir zaman içerisinde elektriği, suyu, yolları yapılmış şekilde hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.Yangında evi yanan 87 yaşındaki Mahmut Arslan, “Bu köyde doğup bu yaşıma kadar bu köyde yaşadım. Geçen yıl 27 Temmuz gecesi köyümüz yandı. Daha sonra Ocak ayında hükümetimiz tarafından inşaatı başlatıldı. Şu an evler sona erdi. Sokak güzelleştirme çalışmaları yapılıyor. Evlerimiz bir buçuk ay içerisinde teslim edilecek” dedi.Kepezbeleni Mahallesi'nde yangın anından itibaren kendilerine devletin her şekilde yardımı sağladığını anlatan Arslan, “Devletimizden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, milletvekillerimizden Allah razı olsun. Devletimiz yanan evlerimizi eskisinden daha başarılı yapacağız diye söz verdi. Devletimiz bizlere eskisinden kat kat daha iyisini yaptı. Allah içine oturmayı nasip etsin. Her zaman devletimiz bizimle oldu biz de devletimiz ile olduk. Evlerimiz tamamlandı, elektrik direkleri dikildi, su tesisatı yeniden döşendi. Şu an alt yapısı sona erdi. Önümüzdeki ayın sonlarında anahtarlarımızı teslim edecekler. Devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah'ım devletimize zeval vermesin. Allah'ım bir daha böyle bir afet yaşatmasın” şeklinde konuştu.