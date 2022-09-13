Antalya’da otomobil piyasasında 6+6 hareketliliği: 3-5 bin TL’sine bakmadan satmaya başladılar

İkinci el otomobil piyasasında 6+6 düzenlemesinin etkisi devam etmekte. 15 Eylül'de başlayacak olan düzenleme öncesi Antalya'da ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandı. Düzenleme hayata geçmeden önce aracını satmak isteyen vatandaşlar az da olsa indirim yoluna gitti. Antalya Galericiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, düzenleme öncesi yaşanan hareketlilik konusu ile ilgili bilgi verdi. Araba fiyatlarının yüksek olmasının başlıca nedenleri arasında ilan siteleri bulunduğunu belirten Çağlar, “İlan sitelerine hiç alakası olmayan al-sat bile yapmayan kendine bu işi hobi olarak gören şahıslar araç koyuyor. Mesela bir kişi aracını 100 liraya koydu, sonra bir başka araç koyan o aracın boyası olduğunu görüp aynı değerde aracı 110 TL'ye bırakıyor. Bir başkası gelip kendi aracının 120 TL ettiğini söyleyerek o da 120 TL yazıyor. Fiyatlar otomatik olarak artıyor. Bu sitelere bir denetleme getirilmesi lazım. Ya ruhsat sahibi olması lazım, yetki belgesi galerici olduğunu ispat edenlerin buralara ilan vermesi lazım. Hiç alakası olmayan kişiler ilan koyup fiyatları yükseltiyorlar” dedi.

“Paraları yığdılar, dışarıdan araba topluyorlar”

Araç alım ve satım konusunda büyük şirketlerin de denetlenmesi gerektiğini belirten Çağlar, “Benim vatandaşım bayiye gidiyor araba yok deniliyor. Sıfır aracın 5 ayın ardından geleceği söyleniyor. Bunun yerine vatandaş 5 ay beklememek için 1 milyona alacağı araba yerine 1 milyon 100 bin TL'ye bir başka araç alıyor. 1986 yılından beri esnafım. 2001 ile 2012 yılları arasında bayilerden araç çekerdim. Günlük 20-30 tane araç aldığım günler olurdu. Biz araca bakar değeri neyse verir alırdık. Şimdi ne oldu her bayi 3-5 tane danışman aldı. Paraları yığdılar, dışarıdan araba topluyorlar. Bizim milletimizin gözünde galericilere güven azlığı var. Bayilere bizden daha sık güvenirler. Bayiler arabayı dışardan toplarken 100-101 liraya alırlar sonra 105-110 olarak satarlar. Çünkü adamların satma sıkıntısı yok dışarda gözde kurumsal güvenirlikleri var. Öyle aksedildikleri için bunlar fiyatları otomatik olarak yükseltilerek alıyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım, ben çip krizinin son derece olduğunu düşünmüyorum. Çip krizi var da neden ÖTV insin diye uğraşıyorlar olmayan arabanın neden ÖTV'si insin diye uğraşıyorlar” bilgisini verdi.

“Ruhsat sahibi kimse onun üzerine para çıkarın”

Araç alırken dikkat edilmesi gerekenleri de belirten Çağlar, “Yoldan geçenden araba almayın, yıllar önce bende dolandırıldım. Maliye ve oda kaydı var mı diye mutlaka sorulması lazım. Ama maliye ve oda kaydı yok, yoldan geçenden aldın o zaman dolandırılırsın. Belki düşük fiyata alırsın ancak sonra muhatap alacağın kimse yok. Mutlaka hesaba parasını çıkarın bir de benim değil de bir başkasının üzerine para çıkart diyorlar. Ruhsat sahibi kimse onun üzerine para çıkarın bunlara dikkat edilmesi lazım” dedi.

“3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar”

İkinci el otomobil piyasasında 6+6 düzenlemesinin etkisi değerlendiren Çağlar, “Devletimiz kendi açısından bununla ilgili önlem aldı. 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı geldi. Arkadaşlar şunu bilmiyor; 6 bin olunca satabilir misin? Satamıyorsun, 6 bin kilometre doldursan da 6 ay beklemek zorundasın. 6 ay doldurdun bu kez 6 bin kilometre olmasını bekleyeceksin. İnşallah iyi olacak. Şirketler ilk olarak satılsın, elimizden çıkaralım diye 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar. Piyasa hafif de olsa hareketlendi. Fiyatlar son derece düşmez, normal şekilde devam eder” diye konuştu.