GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 03:56

Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü!

Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde yaşanan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu oluşan kazada aracın şoförü hayatını kaybetti.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 03:56
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Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü!

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Kozlar Yaylasında meydana yaşanan kazada, 07 NSK 81 plakasına sahip otomobili ile hareket halinde olan Hasan Özgür (69), aracının kontrolünü kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. 4 metre ilerlemesinin ardından duran otomobilin içinde olan sürücü olay mahalinde hayatını kaybetti Olay yerine gelen sağlık personelleri tarafından öldüğü belirlene sürücünün cansız bedeni belediye morguna kaldırılırken, polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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