YAŞAM
16 Eylül 2022 - 12:21

Antalya'da trafik kazası 4 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 12:21
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Antalya'da trafik kazası 4 ölü, 1 yaralı

Kaza sabah saat 06.00 sıralarında bağlı Küçüklü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye İstikametinden Antalya istikametine gelen Alper A. (72) idaresindeki 48 F 9955 Plakalı tır, Antalya istikametinden Fethiye istikametine giden S.A. (45) İdaresindeki 43 NN 283 Plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü S.A. (45), Ö.A (41), S.A. (22), N. A. (16) olay mahalinde yaşamını yitirirken, Z.K. (72) ile tır sürücüsü Alper A. hafif yaralandı. Araç içinde bulunan ağır yaralı Z.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken olay mahalinde hayatını kaybeden S.A., Ö.A, S.A., N. A. otopsi için Korkuteli sağlık kuruluşuna kaldırıldı.

Adem Durmaz

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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