Antalya'da tramvay yolunda kaza: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yasak olmasına rağmen tramvay yolunda ilerleyen 33 F 7360 plakasına sahip motosikletin sürücüsü Murat Z. direksiyon kontrolden çıktı. Düşmenin etkisiyle savrulan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay mahaline sağlık personelleri geldi. Murat Z. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.