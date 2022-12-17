Antalya'da Türk derbisi...

Geçen sezon Avrupa kupalarına damga vuran iki Türk takımı Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Ferhat Akbaş önderliğinde Eczacıbaşı Dynavit, CEV Cup'ta mutlu sona ulaşmıştı. VakıfBank ise 22 Mayıs'ta Slovenya'da oynanan CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Volley Conegliano'yu 3-1 yenerek kupaya uzanmıştı. Bu sezon iki takım arasında ligde oynanan maçta Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etmişti. Turuncu Siyahlılar, bu sezon çıktığı resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini Imoco Volley karşısında aldı. Ligde ve Avrupa'da namağlup ilerleyen Ferhat Akbaş'ın ekibi, A Grbu'nu bir galibiyet bir mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Giovanni Guidetti'nin öğrencileri ise B Grubu'nu ikide iki ile namağlup tamamladı. Bir anlamda lig maçını rövanşına çıkacak VakıfBank. Bu akşam 20:00'de Antalya'da oynanacak olan maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.