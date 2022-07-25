Antalya'da yaşayan Sabrina Abbas, estetik merakı yüzünden 5 yıldır bitkisel hayatta!







Bitkisel hayata girdi!







Adli Tıp Rapor anestesi uzmanını suçlu buldu!

Antalya'da Rüstem Abbas ile evli olan Sabrina Abbas, 28 Temmuz 2017 yılında hem burnundan hem de fazla yağlarını aldırmak için estetik ameliyatı olmaya karar verdi. Antalya'da özel bir hastane ile anlaşan 32 yaşındaki Sabrina Abbas, gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata alındı. Fakat ameliyatın ilerleyen dakikalarında genç kadının bir anda kalbi durdu. Doktorların yaptığı müdahaleyle hayatta geri dönen genç kadın hemen yoğun bakıma alındı.Ameliyatın ardından bilinci kapanan Sabrina Abbas'ın bitkisel hayata girdiği anlaşıldı ve 2 yılı yoğun bakım ünitesinde olmak üzere toplam 4 yıl hastanede yattı. ışık, Altay, önce hastanenin şikayeti sonrası genç kadın polis zoruyla eşi Rüstem Abbas'a teslim edildi. Hastaneden aldığı eşini evine getiren ve evde bakımını üstlenmek zorunda kalan Rüstem Abbas ise eşinin tıbbi hatalardan dolayı bu hale geldiğini öne sürerek hastaneyi mahkemeye verdi. Antalya 2'nci Tüketici Mahkemesi'ne yapılan şikayetle birlikte hastane hakkında maddi manevi tazminat davası açıldı.Hastaneye açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumu Raporları değerlendirilmeye alındı. Adli Tıp Raporu'nda ameliyata giren anestezi doktoru ise suçlu bulundu. Diğer taraftan Rüstem Abbas, eşinin bitkisel hayata girdiği zaman oğlu Demir'in 3, kızı Yanesk'in ise 2 yaşında olduğunu belirterek ameliyat sonrası hayatlarının cehenneme döndüklerini ve çocuklarının sabırla annelerinin iyileşmesini beklediklerini söyledi. Yaklaşık 5 yıldır çektikleri çileyi anlatamayacağını söyleyen Abbas, hiç kimsenin güzellik uğruna yağ aldırarak estetik ameliyatı olmasını istemediğini ifade etti.