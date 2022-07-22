Antalya’da yaya geçidinde facia! Karşıdan karşıya geçen 3 kadın öldü













Sürücü polis tarafından gözaltına alındı

Antalya Finike'den korkunç bir kaza haberi geldi. Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Kumluca Karayolu Sahil Bulvar mevkiinde, karşıdan karşıya geçebilmek için yaya geçidini kullanmak isteyen Zekiye Kayabaş (64), Ayşe Aloğlu (75) ve Fatma Keçekülah (63) yaya geçidine çıktıklarında Turgut K. (22) yönetimindeki otomobilin altında kaldılar. Ç:evredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri Zekiye Kayabaş'ın, Ayşe Aloğlu'nun ve Fatma Keçekülah'ın kaza anında hayatlarını kaybettiklerini belirlediler.Kazanın hemen ardından olay yerine yerine gelen polis ekipleri, kazada hafif yaralanan sürücü Turgut K.'ynın ilk tedavinden sonra gözaltına aldı. Korkunç kazada hayatlarını kaybeden 3 kadının yakınları ise kaza yerine geldikten sonra sinir krizi geçirdiler. 3 kadının cansız bedenleri savcılık incelemesi sonrası Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis, kazaya ilişkin bir soruşturma başlattı.