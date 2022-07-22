Antalya Finike'den korkunç bir kaza haberi geldi. Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Kumluca Karayolu Sahil Bulvar mevkiinde, karşıdan karşıya geçebilmek için yaya geçidini kullanmak isteyen Zekiye Kayabaş (64), Ayşe Aloğlu (75) ve Fatma Keçekülah (63) yaya geçidine çıktıklarında Turgut K. (22) yönetimindeki otomobilin altında kaldılar. Ç:evredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri Zekiye Kayabaş'ın, Ayşe Aloğlu'nun ve Fatma Keçekülah'ın kaza anında hayatlarını kaybettiklerini belirlediler.
GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 11:59
Antalya'da yaya geçidinde facia! Karşıdan karşıya geçen 3 kadın öldü
Antalya'nın Finike ilçesinde karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan 3 kadın kendilerine çarpan otomobilin altında kaldı. Yaşları 63 ile 75 arasında değişen 3 kadın olay yerinde hayatlarını kaybettiler.
GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 11:59