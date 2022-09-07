YAŞAM
07 Eylül 2022 - 10:12

Antalya'da yediemin otoparkçılarını şoke eden araç haczi

Antalya'da haciz yoluyla bağlanan bir aracı çekiciyle almaya giden ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoke oldu. Araçtan geriye üzerindeki plakasıyla birlikte bagaj kapağı kaldığını gören ekipler, kapağı çekiciye yükleyip yediemin otoparkında muhafaza altına aldı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 10:12
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Antalya’da yediemin otoparkçılarını şoke eden araç haczi


Antalya'da bazı vatandaşların haciz yoluyla bağlanan araçlarından kar edebilmek ya da yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için geliştirdiği yöntem ‘pes' dedirtti. Motor, iç elektrik aksamı, tekerler ve koltuklar hatta direksiyonu dahi sökülen araçları sokağa bırakan araç sahibi, bundan sonra şüpheli araç ihbarında bulunuyor.

Polis, ihbarda belirtilen adreste yaptığı incelemede, aracın yakalama hacizli olduğunu belirleyip yediemin otoparkına kaldırtıyor. Burada park edilen araç, düzenlenen ihalede sahibi ya da araya soktuğu kişiler tarafından değerinin altında tekrar satın alınıyor. Bazı araç sahipleri ise hacizli aracını parçalatıp değersiz olan kısmını plakasıyla sokağa bırakıyor, değerli olan kısımlarını ise satarak gelir ele geçiriyor.



Sadece bagaj kapağını buldular

Gelen araçlar arasında polis ve yediemin otoparkı sahiplerini şaşırtan bir haciz işlemi yaşandı. Üzerinde plakası bulunan bagaj kapağını görünce neye uğradığını şaşkına dönen ekipler, çekiciye yükledikleri bagaj kapağını yediemin otoparkında muhafaza altına aldı.

“Bu bagaj kapağına bir şey olsa hesabı bizden sorulur”

Bu yöntemin araç sahipleri tarafından oldukça sık yapılmaya başlandığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, “Artık insanlar çaresiz duruma düşünce araçlarını parçalatıp ihalede kendileri almaya çalışıyorlar. Ya da araçlarını yine parçalatıp bu işi yapanlara satıyorlar. Bagajın kapağı ihaleye giremeyecek. Polis diğer parçaları arıyor. Bu aracın sökülmüş olduğu belli. Aracın yakalama hacizli olduğu için bilerek plakayı bırakmışlar. Bunların herhangi bir satışı gerçekleşmez. Sorumluluğu bize ait ve bize zimmetli. Bu bagaj kapağına bir şey olsa hesabını da bizden soracaklar. O yüzden muhafaza altına almak zorundayız” şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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