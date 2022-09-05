YAŞAM
05 Eylül 2022 - 13:39

Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 13:39
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Antalya’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı


Kaza dün akşam saatlerinde Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre Ahmet Y. idaresindeki 07 AUD 006 plakasına sahip otomobil, Emre A'nın kullandığı 33 LY 025 plakasına sahip otomobil ile karşıdan gelen Umut M, yönetimindeki 35 KC 7575 plakasına sahip otomobile çarptı.



Kazada, sürücülerden Emre A. araçta bulunan Gürkan A, Mehmet D. ile 07 AUD 006 plakasına sahip otomobildeki Mustafa Y. yaralandı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık personelince yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Antalya-Konya kara yolunda kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 3 saat tek şeritten sağlandı.

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