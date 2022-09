Antalya'yı Dünyaya Tanıtacak Kongre 25-26 Ekim Tarihlerinde Yapılacak - Antalya

Antalya'nın G-20 ve EXPO 2016'dan sonra üstleneceği en büyük uluslararası organizasyon olan Dünya Melek Yatırım Forumu Dünya ve Akdeniz Kongresi'ne, sayılı günler kaldı. 25-26 Ekim tarihlerinde, Antalya OSB Teknopark ev sahipliğinde Antalya'nın Kundu İlçesi'nde bulunan Nirvana Cosmopolitan Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan bu dev organizasyona, 125 ülkeden, iki bine yakın önemli yetkili yabancı devlet yöneticisi, bürokrat, iş insanı, girişimci ve yatırımcının katılması bekleniyor.Dünya liderlerine sunulacak rapor Antalya'da hazırlanacakG-20 Finansal Katılımı Arttırmak İçin Global İş Birlikleri Küresel Partneri (GPFI) olan Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) ile Antalya OSB Teknopark arasında imzalanan iş birliği anlaşması gereği bu yıl ilk defa Antalya'da düzenlenecek olan kongre, “Pandemi Sonrası Ekonomiler İçin Dijital Dönüşüm” teması altında gerçekleşecek. Türkiye'nin de dahil olduğu 125 ülkeden katılacak girişimcilere, yatırımcılara ve diğer katılımcılara benzersiz fırsatlar sunacak olan etkinlik bünyesinde, melek yatırımcılara, girişimcilere ve KOBİ'lere pandemi döneminden eskisinden daha güçlü çıkmalarını sağlayacak ortak bir yol haritası oluşturulacak. Söz konusu yol haritası donanımlı bir rapor haline getirilip, G-20 ülkelerinin liderleri ile paylaşılacak.Biletler online satışa açıldıAntalya OSB Teknopark ev sahipliğinde hazırlıkları sürmekte olan kongrenin biletleri satışa çıktı. WBAF 2022 Dünya Kongresi ve Akdeniz Kongresine katılmak isteyenler, www.wbafakdeniz.org adresi üzerinden bilet alıp otel rezervasyonu yaptırabilmenin yanı sıra, kongrenin detaylı programına ulaşabilecekler.Başkan Ali Bahar'dan özel davetAntalya'yı uluslararası arenada temsil edecek önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “WBAF Kongreleri, global olarak her yıl başarıyla gerçekleştirilen, girişimcilik ve inovasyon ekosistemine büyük katkılar sunan uluslararası bir etkinliktir. Antalya OSB Teknopark ve WBAF is birliğinde bine yakın üst seviye iş insanı, politika yapıcı ve melek yatırımcı ile birlikte yaklaşık 2000 kişiyi Antalya'da ağırlamaya hazırlanıyoruz. Antalya OSB olarak gururla Antalya'ya sunduğumuz kıymetli kurumumuz Antalya OSB Teknopark'ın açılısı öncesinde girişimcilik ve inovasyon ekosistemine katkı sağlayacak projelerimiz içerisinde en özgü yere sahip olan WBAF 2022 Dünya Kongresi ve Akdeniz Kongresinde yanımızda olup, heyecanımızı paylaşacağınıza olan inancımız tamdır. Her çalışmamızda olduğu gibi, güç birliğinin değerine inanarak sizleri WBAF 2022 Dünya Kongresi ve Akdeniz Kongresinin önemli bir paydası olmaya ve çok değerli is insanlarının oluşturduğu sinerji ve pozitif oluşumun içerisinde yer almaya davet ediyoruz” dedi.“Akıllı ekonomi”Endüstri 4.0 ile başlayan dijitalleşme ve Covid-19 pandemisinin neden olduğu aksamalarla birlikte, yeni girişimlerin ve mevcut işletmelerin iş modellerini ve stratejilerini yeniden düşünmek zorunda kaldığını aktaran Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, WBAF 2022 Dünya Kongresi ve Akdeniz Kongresi'nin, girişimcilerin ve melek yatırımcıların pandemi sonrası dönemde geçireceği süreçleri keşfetmeleri için bir platform sağlayacağını izah etti. Kongrede girişimcilerin temel stratejik planlama bilgilerini bütünleştirmede karşılaştıkları süregelen zorlukların üstesinden gelmek için gerekli çözümlerin de ele alınacağını aktaran Altuntaş, “WBAF Baskanı olarak, sizi dünya genelinde daha sık iş ve daha sık sosyal adalet oluşturmak için akıllı finansa erişimi kolaylaştırmaya yönelik küresel çabalarımıza katılmaya davet ediyorum. Dünya Melek Yatırım Forumu ve Antalya OSB Teknopark iş birliği içinde dünya ekonomisini akıllı bir ekonomiye dönüştürme çabalarımıza vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını belirtti.